Додано: Суб 04 чер, 2022 14:20

adeges написав: Shaman написав: prodigy написав: ...

странно, что только недавно



Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля



удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад



не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),

а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных ...странно, что только недавноАльфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраляудобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назадне вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -),а сегодня этот вопрос наместе из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит

а многие живут, и для них это проблема... Вы говорите как человек, который не живет в кредита многие живут, и для них это проблема...

При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль. При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается,? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.

нет, неправильно поняли. у вас только белое и черное.надо разделать на несколько категорий. те, кто еще до войны выпал из грейса - им фиолетово, каникулы только дают право не платить, а что будет потом - никто не думает.я беру категорию людей, которые кредитовались в грейсе. держали в грейсе сумму 1-2х месячных трат. доходы сейчас у подавляющего количества людей упали, так еще надо изыскать деньги на погашение кредита - или вылет на % от 50 годовых - из этого выбраться намного сложней.почему честь и хвала банкам, которые как-то давали возможности грейсовикам перевести дух - Приват, Райф. Потом Приват и Моно поставили вменяемые ставки на кредит 1,6-1,7% в месяц.а насчет не жить в долг - я рад, что вы из той категории, что может себе это позволить - но в основном это люди с высоким уровнем дохода - где-то от 2 куе, чтобы хватало на базовые потребности (и то многие берут кредиты и при более высоких доходах).увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.