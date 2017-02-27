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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9563956495659566
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:45

  Qwerty написав:
  75stasstas75 написав:
  yulia956688 написав:У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?

Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен

Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!

Как бы, украинская гривна, как и любая подобная валюта, постоянно подвержена девальвации
Даже без войн и кризисов ...

А конкретно, то вторые выходные подряд, когда гривна немного припадет, чтобы потом немного укрепиться
Всё по классике - пересидеть выходные в валюте
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 12:46

Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:01

  prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед

Это такая глубокая тема, шо капец ...

как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание

А так ...
В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку
В голове нет следующего шага "отдать кредит"

а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:03

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  Alex_ki написав:Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)


странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит ;)
а многие живут, и для них это проблема...


При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:18

Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 13:57

  Хомякоид написав:
  Yuri_Z написав:Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00

Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80


https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn

40 грн. за долар на следующей неделе.

Нє… 35 гривень з копійками!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:20

  adeges написав:
  Shaman написав:
  prodigy написав:...
странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных

Вы говорите как человек, который не живет в кредит ;)
а многие живут, и для них это проблема...

При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.

нет, неправильно поняли. у вас только белое и черное.

надо разделать на несколько категорий. те, кто еще до войны выпал из грейса - им фиолетово, каникулы только дают право не платить, а что будет потом - никто не думает.

я беру категорию людей, которые кредитовались в грейсе. держали в грейсе сумму 1-2х месячных трат. доходы сейчас у подавляющего количества людей упали, так еще надо изыскать деньги на погашение кредита - или вылет на % от 50 годовых - из этого выбраться намного сложней.

почему честь и хвала банкам, которые как-то давали возможности грейсовикам перевести дух - Приват, Райф. Потом Приват и Моно поставили вменяемые ставки на кредит 1,6-1,7% в месяц.

а насчет не жить в долг - я рад, что вы из той категории, что может себе это позволить - но в основном это люди с высоким уровнем дохода - где-то от 2 куе, чтобы хватало на базовые потребности (и то многие берут кредиты и при более высоких доходах).

увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:39

  Shaman написав:
увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.

Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N

А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 14:59

  pesikot написав:
  Shaman написав:
увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.

Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N

А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины

вы ерничаете, но наверное понимаете о чем я говорю.
если например нужно купить холодильник или стиралку - сразу выложить всю сумму многие не потянут, а вот 1/12 - могут. если говорим о замене модели, можно подождать - а если сломалась - год сидеть без холодильника? ;)

телевизор - можно копить, а ноут - это вообще сейчас средство производства :)

при небольших доходах, когда хватает только на основное, - а мы к сожалению бедная страна - разумное кредитование имеет место быть.
конечно же много примеров неразумного кредитования - так этому тоже надо учить ;)
Shaman
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