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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 чер, 2022 12:45
Qwerty написав: 75stasstas75 написав: yulia956688 написав:
У кого какие мнения по поводу сегодняшнего роста?
Война, экономика в опе, дальнейший рост неизбежен
Коротко і по суті, і добавити нема чого, і кінця краю цьому не видно!
Как бы, украинская гривна, как и любая подобная валюта, постоянно подвержена девальвации
Даже без войн и кризисов ...
А конкретно, то вторые выходные подряд, когда гривна немного припадет, чтобы потом немного укрепиться
Всё по классике - пересидеть выходные в валюте
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Додано: Суб 04 чер, 2022 12:46
Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:01
prodigy написав:Shaman
надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Это такая глубокая тема, шо капец ...
как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание
А так ...
В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку
В голове нет следующего шага "отдать кредит"
а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:03
Shaman написав: prodigy написав: Alex_ki написав:
Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто
),
а сегодня этот вопрос на 1000м
месте из важных
Вы говорите как человек, который не живет в кредит
а многие живут, и для них это проблема...
При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:18
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Додано: Суб 04 чер, 2022 13:57
Нє… 35 гривень з копійками!
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:20
adeges написав: Shaman написав: prodigy написав:
...
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто
),
а сегодня этот вопрос на 1000м
месте из важных
Вы говорите как человек, который не живет в кредит
а многие живут, и для них это проблема...
При сокращение кредитного лимита жизнь останавливается, я правильно понял
? Это возможно только в случае, если люди полностью выбирают кредитный лимит, платят дурные проценты, и никогда не планируют погашать тело. Мало того, если уже выбран лимит, то значит траты превосходили доходы в принципе, и теперь при заметной инфляции и заметном падении доходов и 50% безработицы эффект будет мультиплицироваться. Банки просто обрубают риски, чтобы не попасть на больше проблемки, а точнее на списания. При этом некоторым банкам пофиг на самом деле на кредитный рейтинг и платежеспособность. У меня кредитный лимит в Авале был в 40% от месячной зарплаты (которая продолжала платиться через Аваль) - мне его срезали в ноль.
нет, неправильно поняли. у вас только белое и черное.
надо разделать на несколько категорий. те, кто еще до войны выпал из грейса - им фиолетово, каникулы только дают право не платить, а что будет потом - никто не думает.
я беру категорию людей, которые кредитовались в грейсе. держали в грейсе сумму 1-2х месячных трат. доходы сейчас у подавляющего количества людей упали, так еще надо изыскать деньги на погашение кредита - или вылет на % от 50 годовых - из этого выбраться намного сложней.
почему честь и хвала банкам, которые как-то давали возможности грейсовикам перевести дух - Приват, Райф. Потом Приват и Моно поставили вменяемые ставки на кредит 1,6-1,7% в месяц.
а насчет не жить в долг - я рад, что вы из той категории, что может себе это позволить - но в основном это люди с высоким уровнем дохода - где-то от 2 куе, чтобы хватало на базовые потребности (и то многие берут кредиты и при более высоких доходах).
увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.
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Shaman
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:39
Shaman написав:
увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.
Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N
А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины
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pesikot
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Додано: Суб 04 чер, 2022 14:59
pesikot написав: Shaman написав:
увы, у многих такого дохода нет - и тут надо выкручиваться - и как раз грейс или бесплатные рассрочки были неплохим подспорьем.
Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N
А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины
вы ерничаете, но наверное понимаете о чем я говорю.
если например нужно купить холодильник или стиралку - сразу выложить всю сумму многие не потянут, а вот 1/12 - могут. если говорим о замене модели, можно подождать - а если сломалась - год сидеть без холодильника?
телевизор - можно копить, а ноут - это вообще сейчас средство производства
при небольших доходах, когда хватает только на основное, - а мы к сожалению бедная страна - разумное кредитование имеет место быть.
конечно же много примеров неразумного кредитования - так этому тоже надо учить
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Shaman
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