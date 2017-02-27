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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:29
Shaman вы рассуждаете логично, но большинство из тех, кто не укладывается в грейс (или не планирует возвращать кредиты) думают абсолютно так как описал коллега
pesikot
второй вопрос-чисто экономический
зачем банку нести убытки на курсе в период грейса (за 45-62 дня)
за прошедшие 45 дней гривна с 32,50 упала до почти 38 и потом укрепилась до 35,50/36
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
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prodigy
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Додано: Суб 04 чер, 2022 15:45
pesikot написав:
Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N
А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины
У якомусь США аболютно все так і живуть, весь місяць витрачають у мінус кредит по грейсу, після отримання зарплати гасять кредит і далі в мінус, плюсов на картках практично ні в кого не буває.
Тому власне і назва спочатку у нас пішла – кредитка, хоча наші насправді всі дебітки.
Не має це все відношення до фінансової дисципліни, а скоріше до стабільності валюти та банківської системи.
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zerocool
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Додано: Суб 04 чер, 2022 15:46
pesikot написав: Shaman написав: pesikot написав:
...
Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N
А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины
вы ерничаете, но наверное понимаете о чем я говорю.
если например нужно купить холодильник или стиралку - сразу выложить всю сумму многие не потянут, а вот 1/12 - могут. если говорим о замене модели, можно подождать - а если сломалась - год сидеть без холодильника?
телевизор - можно копить, а ноут - это вообще сейчас средство производства
при небольших доходах, когда хватает только на основное, - а мы к сожалению бедная страна - разумное кредитование имеет место быть.
конечно же много примеров неразумного кредитования - так этому тоже надо учить
Я не ерничаю
Я работаю с финансами, мне не до эмоций
Если у кого-то месячного дохода хватает на текущие расходы + 1/12 холодильника, то тогда доходы естьИ не пишите "у многих такого дохода нет"
оффтоп плавно переходит во флуд, но что имели ввиду последним предложением?
можно в ЛС
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Shaman
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:25
Shaman написав:
Я не ерничаю
Я работаю с финансами, мне не до эмоций
Если у кого-то месячного дохода хватает на текущие расходы + 1/12 холодильника, то тогда доходы естьИ не пишите "у многих такого дохода нет"
оффтоп плавно переходит во флуд, но что имели ввиду последним предложением?
можно в ЛС[/quote]
Чистую математику имел в виду
НЕ хватает N дохода, откуда возьмется N расхода + 1/12 холодильника
Тебе бы в школу, обратно
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pesikot
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:31
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.6/35.85
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EUR/UAH 37.9/38.4
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:47
zerocool написав:
У якомусь США аболютно все так і живуть
Ну так там і медицина страхова
Я, наприклад, дивуюсь людям, які не відклали собі на "білий день" - декілька місячних зарплат!
А як вони собі думають, коли раптом станеться якась непередбачувана проблема?(хвороба, дитина щось начудила, тощо...)
Так, кредитними коштами потрібно користуватися (і я користуюсь), але з розумом!
І, ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути хоч якісь мінімальні заощадження!
В ютубі є ціла купа роликів що-до фінансової грамотності..
І, щоб два рази не вставати... і далеко не ходити - ФІНАНС.ЮА ще рік тому постарався
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Додано: Суб 04 чер, 2022 16:54
zerocool написав:
Тому власне і назва спочатку у нас пішла – кредитка, хоча наші насправді всі дебітки.
а ящер-BIN 402808
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:34
prodigy написав: Alex_ki написав:
Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных
Це вже другий заход в ТАСі.
Альфа, до речі, не рубала під корінь
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:40
prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Навряд чи жінки тут ведуть, насправді
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Додано: Суб 04 чер, 2022 17:49
Faceless написав:
Альфа, до речі, не рубала під корінь
пумб теж
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