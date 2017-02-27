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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9564956595669567
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:29

Shaman вы рассуждаете логично, но большинство из тех, кто не укладывается в грейс (или не планирует возвращать кредиты) думают абсолютно так как описал коллега
pesikot

второй вопрос-чисто экономический

зачем банку нести убытки на курсе в период грейса (за 45-62 дня)
за прошедшие 45 дней гривна с 32,50 упала до почти 38 и потом укрепилась до 35,50/36

поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:45

  pesikot написав:Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N

А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины

У якомусь США аболютно все так і живуть, весь місяць витрачають у мінус кредит по грейсу, після отримання зарплати гасять кредит і далі в мінус, плюсов на картках практично ні в кого не буває.
Тому власне і назва спочатку у нас пішла – кредитка, хоча наші насправді всі дебітки.

Не має це все відношення до фінансової дисципліни, а скоріше до стабільності валюти та банківської системи.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:46

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:...
Если у вас доход N и вы тратите расходов N.
Вы берёте кредит, пусть и грейс, то откуда у вас будут доходы, чтобы и хватало на расходы N и на часть грейса ? Если доход всё тот же N

А если есть, то почему бы не накопить эту сумму
На лицо, низкое качество финансовой дисциплины, даже полное отсутствие финансовой дисциплины

вы ерничаете, но наверное понимаете о чем я говорю.
если например нужно купить холодильник или стиралку - сразу выложить всю сумму многие не потянут, а вот 1/12 - могут. если говорим о замене модели, можно подождать - а если сломалась - год сидеть без холодильника? ;)

телевизор - можно копить, а ноут - это вообще сейчас средство производства :)

при небольших доходах, когда хватает только на основное, - а мы к сожалению бедная страна - разумное кредитование имеет место быть.
конечно же много примеров неразумного кредитования - так этому тоже надо учить ;)

Я не ерничаю
Я работаю с финансами, мне не до эмоций

Если у кого-то месячного дохода хватает на текущие расходы + 1/12 холодильника, то тогда доходы есть
И не пишите "у многих такого дохода нет"

оффтоп плавно переходит во флуд, но что имели ввиду последним предложением?
можно в ЛС
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:25

  Shaman написав:Я не ерничаю
Я работаю с финансами, мне не до эмоций

Если у кого-то месячного дохода хватает на текущие расходы + 1/12 холодильника, то тогда доходы есть
И не пишите "у многих такого дохода нет"

оффтоп плавно переходит во флуд, но что имели ввиду последним предложением?
можно в ЛС[/quote]
Чистую математику имел в виду

НЕ хватает N дохода, откуда возьмется N расхода + 1/12 холодильника

Тебе бы в школу, обратно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:31

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.6/35.85
EUR/UAH 38/38.5

USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.9/38.4
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:47

Фінансова грамотність? - ні не чули!)))

  zerocool написав:У якомусь США аболютно все так і живуть

Ну так там і медицина страхова ;)

Я, наприклад, дивуюсь людям, які не відклали собі на "білий день" - декілька місячних зарплат!
А як вони собі думають, коли раптом станеться якась непередбачувана проблема?(хвороба, дитина щось начудила, тощо...)
Так, кредитними коштами потрібно користуватися (і я користуюсь), але з розумом!
І, ОБОВ'ЯЗКОВО мають бути хоч якісь мінімальні заощадження!

В ютубі є ціла купа роликів що-до фінансової грамотності..

І, щоб два рази не вставати... і далеко не ходити - ФІНАНС.ЮА ще рік тому постарався ;)
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zerocool написав:Тому власне і назва спочатку у нас пішла – кредитка, хоча наші насправді всі дебітки.
а ящер-BIN 402808
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:
  Alex_ki написав:Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)


странно, что только недавно

Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля

удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад

не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных
Це вже другий заход в ТАСі.
Альфа, до речі, не рубала під корінь
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Навряд чи жінки тут ведуть, насправді
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Альфа, до речі, не рубала під корінь
пумб теж
Мизантрóп
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