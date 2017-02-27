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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9565956695679568
Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Альфа, до речі, не рубала під корінь

Залишала пеньочок. В мене по еко став овердрафт, пізніше рівно на суму заборгованості вирівняли. По Хам.ну 169 грн. Приват було теж чікнув, але швидко повернув. Вчора з ідеї напарювали готівковий кредит як "позитивному клієнту", а теж обнулили КЛ.
На жаль всілякі гривневі ігри з літа 2008 р. вельми ризикові, епізодично можна щось відіграти-виграти, особливо якщо вчасно вийти-зайти, а в цілому навряд через регулярні різкі обвали.
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 21:27

  prodigy написав:
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки


"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки :) И Спорт сегодня вернул назад, кстати.
Кто еще срезал?
Алка срезала? Ну, до 20к подровняла.
Кто еще?
Искатель
 
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