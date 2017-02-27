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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 чер, 2022 18:44
Faceless написав:
Альфа, до речі, не рубала під корінь
Залишала пеньочок. В мене по еко став овердрафт, пізніше рівно на суму заборгованості вирівняли. По Хам.ну 169 грн. Приват було теж чікнув, але швидко повернув. Вчора з ідеї напарювали готівковий кредит як "позитивному клієнту", а теж обнулили КЛ.
На жаль всілякі гривневі ігри з літа 2008 р. вельми ризикові, епізодично можна щось відіграти-виграти, особливо якщо вчасно вийти-зайти, а в цілому навряд через регулярні різкі обвали.
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Додано: Суб 04 чер, 2022 21:27
prodigy написав:
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки
И Спорт сегодня вернул назад, кстати.
Кто еще срезал?
Алка срезала? Ну, до 20к подровняла.
Кто еще?
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Додано: Нед 05 чер, 2022 05:59
Искатель написав: prodigy написав:
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки
И Спорт сегодня вернул назад, кстати.
Кто еще срезал?
Алка срезала? Ну, до 20к подровняла.
Кто еще?
Возможно, prodigy о личном опыте пишет. Скунс не менял,но пользоваться не дает. Многие просто резали избирательно.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 09:27
Запорожье
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Додано: Нед 05 чер, 2022 09:59
Faceless написав: prodigy написав: Alex_ki написав:
Тася под 0 срезала кредлимит, мотивируя ставкой НБУ.. тоже правильно - зачем повышать депоставки, если можно убрать лимиты на кредиты)
странно, что только недавно
Альфа банк, Приват и многие др сделали это на 25 февраля
удобно было пользоваться грейсом, но...прекрасно жили и без этого 6 лет назад
не вижу причин даже обращать на это внимание (кредлимит и для мирного времени -ничто),
а сегодня этот вопрос на 1000м месте из важных
Це вже другий заход в ТАСі.
Альфа, до речі, не рубала під корінь
було в альфи ліміт 95к 24лютого став нуль
я десь 2 місяці взагалі не користувався додатком (тільки дивися чі капають % на валютне депо, так капають) вчора уважно подивився (не кредітке -нуль, на дебітову картку пропозиція 50к кредит, навіть не знаю, чі потрібно це зараз), треба вивчіти умови кредитного ліміту (на знаття готівки % великий, але це теж не цікавить)
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 05 чер, 2022 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:04
Искатель написав: prodigy написав:
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки
И Спорт сегодня вернул назад, кстати.
Кто еще срезал?
Алка срезала? Ну, до 20к подровняла.
Кто еще?
мне срезала с 95к до нуля
теперь не знаю зачем мне єтот кредит
у ПУМБ не пользовался (вернее предлагали, но не дали, хотя 10 и более лет имел депо в валюте (евро/долл), но так как "безработный", не дали
спросили какие доходы?
-депозиты
-ОВГЗ
-СЭС
не подходит
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Додано: Нед 05 чер, 2022 10:15
prodigy написав:
у ПУМБ не пользовался (вернее предлагали, но не дали, хотя 10 и более лет имел депо в валюте (евро/долл), но так как "безработный"
мне как "безработнику" только пумб первый и налил,потом уже идея...Пумбе главное легенду про подработку правильную
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