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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9566956795689569
Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:01

  pesikot написав:
  prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед

Это такая глубокая тема, шо капец ...

как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание

А так ...
В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку
В голове нет следующего шага "отдать кредит"

а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики


Такі ігри з кредитками і безвідсотковими розстрочкаи дуже небезпечні. Друг таким зловживав. Дійшло до того, що при доході 17000 грн. грн він мав боргів 120 тис. грн. Десь половина - мінус по кредліміту. Решта - розстрочки до 6 міс.
Так вийшло через те, що втягнувся і почав погашати одну кредитку іншою. Звичайно з комісом. Потім цей платіж ще й переводився в розстрочку з щомісячним комісом

Заклики до економії не діяли. Ось так буває(
Добре, що хоча б мікрокредити не брав. Виключно банківські карти з лімітом.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 чер, 2022 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить

жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...

95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Считать доходы умею, кредитки (штук 5 было основных, остальное эпизодически) использовались исключительно в грейсе и с кешбеком. После обрезания КБ, они ушли на полку и основная часть покупок стала идти по дебетному винкарду с КБ 2% на всё, а все задолженности погасились.. из применяемых остался пумб по окешбеченым категориям. Накопления тоже есть, то, что не в долларе, идёт в окончание строительства дома и его обустройство.. на полгода раньше плана, ибо жилье в Ирпене больше не жилье
И да, коллега, ещё в доковидные времена, которая до каждой получки одалживала несколько тысяч (в основном на покупки на моднакасте) тоже была)
Но изначально мое сообщение было к тому, что пошли ожидания повышения ставок по депо на 20%+, я написал о том, что в реальности уже этим решением НБУ достигнуто
Alex_ki
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