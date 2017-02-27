prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Это такая глубокая тема, шо капец ...
как грится, помимо высшего образования, надо иметь среднее соображение и начальное воспитание
А так ... В голове только "дают кредит". Да, дают, приходишь, только паспорт, код и вот оно - бабло на руках. И это бабло начинает жечь ляшку В голове нет следующего шага "отдать кредит"
а уж просчитать на пару месяцев вперёд - это вообще из области фантастики
Такі ігри з кредитками і безвідсотковими розстрочкаи дуже небезпечні. Друг таким зловживав. Дійшло до того, що при доході 17000 грн. грн він мав боргів 120 тис. грн. Десь половина - мінус по кредліміту. Решта - розстрочки до 6 міс. Так вийшло через те, що втягнувся і почав погашати одну кредитку іншою. Звичайно з комісом. Потім цей платіж ще й переводився в розстрочку з щомісячним комісом
Заклики до економії не діяли. Ось так буває( Добре, що хоча б мікрокредити не брав. Виключно банківські карти з лімітом.
prodigy написав:Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить
жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...
95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед
Считать доходы умею, кредитки (штук 5 было основных, остальное эпизодически) использовались исключительно в грейсе и с кешбеком. После обрезания КБ, они ушли на полку и основная часть покупок стала идти по дебетному винкарду с КБ 2% на всё, а все задолженности погасились.. из применяемых остался пумб по окешбеченым категориям. Накопления тоже есть, то, что не в долларе, идёт в окончание строительства дома и его обустройство.. на полгода раньше плана, ибо жилье в Ирпене больше не жилье И да, коллега, ещё в доковидные времена, которая до каждой получки одалживала несколько тысяч (в основном на покупки на моднакасте) тоже была) Но изначально мое сообщение было к тому, что пошли ожидания повышения ставок по депо на 20%+, я написал о том, что в реальности уже этим решением НБУ достигнуто
prodigy написав: поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки И Спорт сегодня вернул назад, кстати. Кто еще срезал? Алка срезала? Ну, до 20к подровняла. Кто еще?
Моно, А-банк, ТАС, Спортбанк полностью до ноля ПУМБ с 50 до ноля и через месяц вернул 10. ОТП с 60 до 25 снизил