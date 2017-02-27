Додано: Нед 05 чер, 2022 22:03

prodigy написав: Shaman надо этим людям научиться считать свои доходы и расходы и не придется жить в кредит за чужой счет (масса фактов когда люди (чаще женщины) имеют карточки в 5-6 банках, и просрочивают регулярно грейс и потом просят друзей помочь погасить



жили без этого 10 лет назад и нормально справлялись...



95% россиян воюющих сегодня в Украине имеют огромные долги по кредитам(и кредитным картам в частности), это пагубная привычка...надо быть взрослее (умнее) и планировать свои расходы на месяц (желательно три) вперед

Считать доходы умею, кредитки (штук 5 было основных, остальное эпизодически) использовались исключительно в грейсе и с кешбеком. После обрезания КБ, они ушли на полку и основная часть покупок стала идти по дебетному винкарду с КБ 2% на всё, а все задолженности погасились.. из применяемых остался пумб по окешбеченым категориям. Накопления тоже есть, то, что не в долларе, идёт в окончание строительства дома и его обустройство.. на полгода раньше плана, ибо жилье в Ирпене больше не жильеИ да, коллега, ещё в доковидные времена, которая до каждой получки одалживала несколько тысяч (в основном на покупки на моднакасте) тоже была)Но изначально мое сообщение было к тому, что пошли ожидания повышения ставок по депо на 20%+, я написал о том, что в реальности уже этим решением НБУ достигнуто