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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 чер, 2022 23:43
Viktor
суммарный долг 800 тысяч грн, играюсь в грейс, что я делаю неправильно?
Кэш лежит на счетах в евро и долларе, долги в гривне набрал перед войной.
Что я делаю неправильно?
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b555
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Додано: Пон 06 чер, 2022 06:50
Искатель написав: prodigy написав:
поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки
"Практически все" - это три тигипковских недобанка - ТАС, Спорт и Изи? Я Вас умоляю, это далеко не "практически все" банки
И Спорт сегодня вернул назад, кстати.
Кто еще срезал?
Алка срезала? Ну, до 20к подровняла.
Кто еще?
Моно, А-банк, ТАС, Спортбанк полностью до ноля
ПУМБ с 50 до ноля и через месяц вернул 10.
ОТП с 60 до 25 снизил
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SAndriy1
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Додано: Пон 06 чер, 2022 07:41
35.00-35.10/35.60-35.70
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odessit2007
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:26
odessit2007 написав:
35.00-35.10/35.60-35.70
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
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Investor_K
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:26
про экономику конца лета, начала осени: без оптимизма ...
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flysoulfly
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Додано: Пон 06 чер, 2022 08:44
Investor_K написав: odessit2007 написав:
35.00-35.10/35.60-35.70
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Днепр продажа опт в четверг днем 36,30, в четверг вечером 36,10, в пятницу 35,80, сегодня утром 35,60!
А вы говорите, что не сказывается)))) медленно, но уверенно!
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SAndriy1
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:06
SAndriy1
Это где такие у нас курсы? На Арбате/Мерлина у менял или в Меноре и на Дзержинского в Доме Книги???
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барабашов
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Додано: Пон 06 чер, 2022 09:22
Львів припав
35-35.4
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greenozon
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