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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:09
alex_dvornichenko написав: Investor_K написав:
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.
помнится до повышения ставки было прохладно на улице, а сейчас как то потеплело заметно. спасибо НБУ, что не мерзнем
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:11
Investor_K написав:
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Чекайте, не відразу гоп дзісь! Будуть аукціони ОВДП з новими ставками, банківські депозити відреагують, тоді і курс піде копати нове дно.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:13
Mirax написав:
Будуть аукціони ОВДП з новими ставками
ничего не будетhttps://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471
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