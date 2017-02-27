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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9567956895699570
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:09

  alex_dvornichenko написав:
  Investor_K написав:Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе

Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.


помнится до повышения ставки было прохладно на улице, а сейчас как то потеплело заметно. спасибо НБУ, что не мерзнем
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:11

  Investor_K написав:Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе

Чекайте, не відразу гоп дзісь! Будуть аукціони ОВДП з новими ставками, банківські депозити відреагують, тоді і курс піде копати нове дно.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Будуть аукціони ОВДП з новими ставками

ничего не будет
https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471
Олежан
 
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