Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 чер, 2022 10:03
Investor_K написав:
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 06 чер, 2022 10:08
Investor_K написав: odessit2007 написав:
35.00-35.10/35.60-35.70
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
а какая связь может быть у наличного курса доллара и учетной ставки НБУ в период войны при наличии 3 курсов в стране, каждый из которых живет своей жизнью? Учетная ставка слишком далека от народа. Слишком гипотетическая величина, чтобы на что-то влиять.
adeges
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Додано: Пон 06 чер, 2022 10:09
alex_dvornichenko написав: Investor_K написав:
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.
помнится до повышения ставки было прохладно на улице, а сейчас как то потеплело заметно. спасибо НБУ, что не мерзнем
adeges
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:11
Investor_K написав:
Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе
Чекайте, не відразу гоп дзісь! Будуть аукціони ОВДП з новими ставками, банківські депозити відреагують, тоді і курс піде копати нове дно.
Mirax
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:13
Mirax написав:
Будуть аукціони ОВДП з новими ставками
ничего не будет
https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471
Олежан
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:23
завтра МинФин посмотрит на плачевные результаты (0,4-0,7млрд) и задумается
есть мнение, что к новым ставкам Минфин придет к концу июня (не все так быстро, как нам хочется)
допускаю, что будут как евреи поднимать ставки по 1-1,5% и смотреть по результатам (прыгнуть сразу 20% точно не будет)
prodigy
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:24
Граблей с разнокурсием и бензином оказалось мало - давайте еще поиграем в особое представление о рынке с облигациями.
Просто удивительно - как могло родиться такое революционное решение по ставке в этом дремучем лесу?!?
striped
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Додано: Пон 06 чер, 2022 11:32
prodigy написав:
завтра МинФин посмотрит на плачевные результаты (0,4-0,7млрд) и задумается
есть мнение, что к новым ставкам Минфин придет к концу июня (не все так быстро, как нам хочется)
допускаю, что будут как евреи поднимать ставки по 1-1,5% и смотреть по результатам (прыгнуть сразу 20% точно не будет)
ошибочное мнение.
минфин подымать ставку не думает поэтому и не собирается
Олежан
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Додано: Пон 06 чер, 2022 12:32
Запорожье
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edvardd
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