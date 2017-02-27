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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9565956695679568>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:03

  Investor_K написав:Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе

Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:08

  Investor_K написав:
  odessit2007 написав:35.00-35.10/35.60-35.70


Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе


а какая связь может быть у наличного курса доллара и учетной ставки НБУ в период войны при наличии 3 курсов в стране, каждый из которых живет своей жизнью? Учетная ставка слишком далека от народа. Слишком гипотетическая величина, чтобы на что-то влиять.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 10:09

  alex_dvornichenko написав:
  Investor_K написав:Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе

Цель была остановить полёт, как вы помните до 39 доходило, и цель достигнута. Даже откатик плавный начался, спред сузили.
35 психологическое дно, ИМХО.


помнится до повышения ставки было прохладно на улице, а сейчас как то потеплело заметно. спасибо НБУ, что не мерзнем
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:11

  Investor_K написав:Что-то поднятие учетной ставки не шибко сказывается на курсе

Чекайте, не відразу гоп дзісь! Будуть аукціони ОВДП з новими ставками, банківські депозити відреагують, тоді і курс піде копати нове дно.
Mirax
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mirax написав:Будуть аукціони ОВДП з новими ставками

ничего не будет
https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:23

  Олежан написав:
  Mirax написав:Будуть аукціони ОВДП з новими ставками

ничего не будет
https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471



завтра МинФин посмотрит на плачевные результаты (0,4-0,7млрд) и задумается
есть мнение, что к новым ставкам Минфин придет к концу июня (не все так быстро, как нам хочется)

допускаю, что будут как евреи поднимать ставки по 1-1,5% и смотреть по результатам (прыгнуть сразу 20% точно не будет)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Граблей с разнокурсием и бензином оказалось мало - давайте еще поиграем в особое представление о рынке с облигациями.

Просто удивительно - как могло родиться такое революционное решение по ставке в этом дремучем лесу?!?
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 11:32

  prodigy написав:
  Олежан написав:
  Mirax написав:Будуть аукціони ОВДП з новими ставками

ничего не будет
https://mof.gov.ua/uk/news/zavtra_minfi ... atsii-3471



завтра МинФин посмотрит на плачевные результаты (0,4-0,7млрд) и задумается
есть мнение, что к новым ставкам Минфин придет к концу июня (не все так быстро, как нам хочется)

допускаю, что будут как евреи поднимать ставки по 1-1,5% и смотреть по результатам (прыгнуть сразу 20% точно не будет)

ошибочное мнение.
минфин подымать ставку не думает поэтому и не собирается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 12:13

  SAndriy1 написав:
  Искатель написав:
  prodigy написав:поэтому и срезали кредитный лимит до нуля практически все банки

Моно, А-банк, ТАС, Спортбанк полностью до ноля

Испуганно посмотрел в своё приложение Мони: всё так же 10к лимита, как последние пару месяцев.
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