как вы используете эти лимиты?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 чер, 2022 12:42
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:07
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю, что это у меня за феномен такой, до войны на моно было 35, на рассрочку я срезал до 0, в первые дни заблочили вообще, потом откатили до сумы задолженности, 20 с копейками, считать стало не удобно сделал сам на ровно 20, с месяц назад кроме этого сами дали на рассрочку ещё 35, кроме той 20 что есть на карте. Приват, как было 45 без задолженности на начало войны и без долга, так сейчас и есть, первую неделю наверное был не доступен.
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:26
Що в пʼятницю наколядував НБУ, а що банки.
Вітаюсь совсіма.
НБУ 03.06.2022 шляхом проведення тендеру з підтримання ліквідності банків видав
млн грн % од. днів
832,0 27,00 1 357
А банки розмістили через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт проти того
млн. грн. % од.
179081,0 23,00 61
Десь так з новою ставкою.
Тобто банкам де розміщувати зібрані менше ніж по 10 відсотков кошти громодян вже є!!!
А МінФін все пижиться зберегти назавтра відсоткову ставку по ОВДП на старому рівні! Поживемо, подивимось...
ВО
Хай щастить!
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:38
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу ожидаемо оказался весьма скромным. До этого в среду был проведен внеплановый тендер, в результате которого была выдана весьма незначительная сумма. Возврат рефинанса также оказался скромным, я ожидал значительно большего, учитывая существенное подорожание кредитов с плавающей ставкой после поднятия учетки.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 0.959 млрд. грн. (неделей ранее выдача 5.106 млрд. грн.)
В результате операций на МБ было изъято из оборота 24.216 млрд. грн. (неделей ранее 42.081 млрд. грн.)
НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал. Это уже третья неделя подряд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400. Были погашены находившиеся на балансе НБУ очень старые облигации на сумму 1.5 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 26.675 млрд. грн, (неделей ранее 36.975 млрд. грн,) Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 217.857 млрд. грн. (неделей ранее 237.862 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность. Уменьшение близко к изъятому из оборота объему.
Расходы казначейства превысили доходы на 3.158 млрд. грн. (неделей ранее 32.296 млрд. грн.) Результат необычайно скромен.
За неделю было инкассировано 2.983 млрд. грн. (неделей ранее 1.724 млрд. грн.) Вторая неделя перетока наличных в банки. Тенденция была неизменной всю неделю, но к пятнице замедлилась почти до нуля.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,00;
Продал – 826,52.
Результат существенно скромнее, чем на предыдущей неделе, когда были 2 пиковых дня, но несколько выше среднего.
Додано: Пон 06 чер, 2022 13:42
Мінфін не змінюватиме ставки за облігаціями слідом за підвищенням ставки НБУ
Міністерство фінансів заявило, що залишить фіксованими ставки за військовими облігаціями попри підвищення облікової ставки Нацбанку до 25%.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
В НБУ нагадали, що кошти від розміщення військових облігацій йдуть на фінансування потреб ЗСУ та підтримку економіки України у воєнний час.
"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – заявили у міністерстві.
Як наслідок, ставка дохідності за 3-місячними залишиться на рівні 9,5%, за 6-місячними - 10%, а за 1,5-річними - 11,5%.
У вівторок, 7 червня, відбудеться червоний аукціон з продажу військових облігацій, де пропонуватиме інструменти зі строком обігу 3 місяці, 6 місяців та 1,5 років.
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