Додано: Пон 06 чер, 2022 13:38

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу ожидаемо оказался весьма скромным. До этого в среду был проведен внеплановый тендер, в результате которого была выдана весьма незначительная сумма. Возврат рефинанса также оказался скромным, я ожидал значительно большего, учитывая существенное подорожание кредитов с плавающей ставкой после поднятия учетки.В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу намлрд. грн. (неделей ранее выдача 5.106 млрд. грн.)В результате операций на МБ было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 42.081 млрд. грн.)НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал. Это уже третья неделя подряд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400. Были погашены находившиеся на балансе НБУ очень старые облигации на сумму 1.5 млрд.Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 36.975 млрд. грн,) Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибоОбщая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 237.862 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность. Уменьшение близко к изъятому из оборота объему.Расходы казначейства превысили доходы на 3.158 млрд. грн. (неделей ранее 32.296 млрд. грн.) Результат необычайно скромен.За неделю было инкассировано 2.983 млрд. грн. (неделей ранее 1.724 млрд. грн.) Вторая неделя перетока наличных в банки. Тенденция была неизменной всю неделю, но к пятнице замедлилась почти до нуля.НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 7,00;Продал – 826,52.Результат существенно скромнее, чем на предыдущей неделе, когда были 2 пиковых дня, но несколько выше среднего.