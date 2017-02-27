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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9564956595669567
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............06.06.2022.........07.06.2022
дата розрахунку.............03.06.2022..........06.06.2022
Євро................................31,3876...............31,389...+0.004%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0729 (вчера 1.0729).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.99 (вчера 101.93)
Топчемся на месте.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:42

  Сибарит написав:..
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
..

подкумарили они этим "критическим".
пришлось в Польше фирму открывать, чтобы стал некритическим. Блокируют банки только оплату по коду ТНВЭД, "без денех" везти можно.
Просто допрасходы на ровном месте, притом, вроде сами признали, что 90% вала попали в "критический". Нам просто не повезло
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:34

А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:01

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)

Це все винна облікова ставка НБУ. Ми вже починаємо відчувати рішення регулятора. Це не лохотрон сєні.
Нацбанк провів вдалу спецоперацію на валютному ринку, розігнав курс до відсічкі 40, а потім рубанув ставку стрімко вгору, плюс пригальмовується економіка, вона зжимається, гривні стає менше, бо нетерплячих накормили по 38 і більше.
Нічого не поробиш, війна, треба інколи і стопкран дьорнути, щоб прибрати деякі перекоси.
У нас дуже багато депозитів і Овдп завершується влітку, ось влада і підкинула питаннячко піплу: так купувати валюту чи залишатись в боргових паперах?
Правда цікаве питання?
Відповіді ніхто не знає, але все вже не так однозначно, як при ставці 10% річних ₴ ]]]
Єдине, що мене турбує, то це питання про валютні резерви, вже шосте число, а скільки там в закромах на кінець травня? Невідомо. Сподіваюсь більше 24-х ярдів, а не 23 з хвостиком))
Ось таке літо, сезонне укріплення таки буде! Воно вже є...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:32

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)


в "мировом масштабе" 1 грн укрепления- вообще ничего
(это не с 27,2 на 26,20)

укрепление пока что никак не коррелирует с ценами
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:04

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)


у нас вже 35 на вихід
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:04

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)

В горы поскачем на фоне следующих выплат бойцам.
antey1969
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