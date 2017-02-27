RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9565956695679568>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............06.06.2022.........07.06.2022
дата розрахунку.............03.06.2022..........06.06.2022
Євро................................31,3876...............31,389...+0.004%
Долар США.....................29,2549...............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0729 (вчера 1.0729).

Индекс доллара DXY в 15-00 101.99 (вчера 101.93)
Топчемся на месте.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6505
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5468 раз.
Подякували: 16704 раз.
 
Профіль
49
25
31
2
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:42

  Сибарит написав:..
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
..

подкумарили они этим "критическим".
пришлось в Польше фирму открывать, чтобы стал некритическим. Блокируют банки только оплату по коду ТНВЭД, "без денех" везти можно.
Просто допрасходы на ровном месте, притом, вроде сами признали, что 90% вала попали в "критический". Нам просто не повезло
sequence
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1933 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:34

А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)
asti
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:01

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)

Це все винна облікова ставка НБУ. Ми вже починаємо відчувати рішення регулятора. Це не лохотрон сєні.
Нацбанк провів вдалу спецоперацію на валютному ринку, розігнав курс до відсічкі 40, а потім рубанув ставку стрімко вгору, плюс пригальмовується економіка, вона зжимається, гривні стає менше, бо нетерплячих накормили по 38 і більше.
Нічого не поробиш, війна, треба інколи і стопкран дьорнути, щоб прибрати деякі перекоси.
У нас дуже багато депозитів і Овдп завершується влітку, ось влада і підкинула питаннячко піплу: так купувати валюту чи залишатись в боргових паперах?
Правда цікаве питання?
Відповіді ніхто не знає, але все вже не так однозначно, як при ставці 10% річних ₴ ]]]
Єдине, що мене турбує, то це питання про валютні резерви, вже шосте число, а скільки там в закромах на кінець травня? Невідомо. Сподіваюсь більше 24-х ярдів, а не 23 з хвостиком))
Ось таке літо, сезонне укріплення таки буде! Воно вже є...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12323
З нами з: 30.12.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 3359 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 16:32

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)


в "мировом масштабе" 1 грн укрепления- вообще ничего
(это не с 27,2 на 26,20)

укрепление пока что никак не коррелирует с ценами
prodigy
 
Повідомлень: 8005
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3006 раз.
Подякували: 2917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:04

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)


у нас вже 35 на вихід
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 17.11.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:04

  asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины!
Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)

В горы поскачем на фоне следующих выплат бойцам.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11223
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1516 раз.
Подякували: 3337 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:24

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.30 35.50
🇪🇺EUR 37.70 38.00

🇺🇸USD 35.00 35.30
🇪🇺EUR 37.30 37.7
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7415
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:39

  greenozon написав:Львів припав
35-35.4


ще більше припав
34.7 - 35.15
greenozon
 
Повідомлень: 13574
З нами з: 01.06.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:57

Не то чтобы про валюту, скорее про спрос на нее

Зображення
Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, долго не было товара я туда и не ездил, сейчас товар навезли ассортимент +/- довоенный (по крайней мере в Киеве), но цены аут ... Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13248
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 2860 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9565956695679568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30603 30530549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 чер, 2022 11:40
alex_dvornichenko
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 158, 159, 160
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1593 10822576
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 07:45
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22524635
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron