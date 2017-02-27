vitaliian написав:Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.
Знову якась фантастична логіка, хтось тягне в Епік чорною магією? Чи звозить під дулами автоматів? Ринок великий, знайдіть дешевше і адекватне, у того хто заклав долар по 35))) Бачу по гілці, що зрадофілія дожирає мізки форумчанам, ні щоб радіти реальним важливим речам під час війни, таким як наприклад просто жити, бути здоровим, мати дах над головою, так бачать завжди наполовину порожню склянку, от завжди все не так, як самі не знають, но точно не так як треба]]] А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
somilitark написав:А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
somilitark написав:А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Люди добрі, може досить цієї маячні? Я так поняв ви дуже далекій від ринкової економіки і знайомі тільки з плановою, причому з розповідей бабусі, яка пересказала вам те, що совкова пропаганда при хрущові йї наспівала? де кляті спекулянти і капіталісти не дають вільно дихати робітникам і селянам, вигадують собі виправдання, щоб обібрати піпл до ниточки. От скажені собаки, усіх треба розстріляти....сраліна на них немає(с) Ну якщо ви так добре знаєте усе ціноутворення, то не гайте часу, бачите рентабельність 30% і вище, то чого ви жуйку в роті тримаєте? Не гайте часу, покажіть як треба працювати! Вривайтесь в ринок і ставайте мільйонерами, ви ж знаєте які великі статки робляться, комон і вперед, чого ви грієте ту кляту канапу? Дійте! Тут і зараз, закладете долар по 8 і порвете ринок в хлам, не гайте часу на порожні балачки(((
moveton написав:Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Я дивуюсь переважній більшості тутешніх коментаторів... В них всі винуваті.... Але чомусь ніхто з них , жодного разу не заявив.. А от я...заклав долар по 29,97...і пробую захопити ринок...
Може нехай ті хто несе відповідальність за свої рішення поступають так як вважають за потрібне... Адже в коментаторів є ж свій бізнес...нехай показують кузькіну мать тим кого вважають неадекватами..
ПС Приїхав товариш з Польщі кг солі там 1 злотий=7-8 грн... Та сама польська сіль в Метро - 30 грн.... То що будете клеймити бариг...чи спробуєте самі фуру солі з Польщі під 300% прибутку привезти? А ще краще -поїдьте в Стара Сіль, Стара Ропа, Солонське, Солянуватка Старосамбірського р-ну, Солонське, Солець, Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну -і добутьте там ропу, зваріть з неї сіль і продавайте.....