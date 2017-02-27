vitaliian написав:Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.
Знову якась фантастична логіка, хтось тягне в Епік чорною магією? Чи звозить під дулами автоматів? Ринок великий, знайдіть дешевше і адекватне, у того хто заклав долар по 35))) Бачу по гілці, що зрадофілія дожирає мізки форумчанам, ні щоб радіти реальним важливим речам під час війни, таким як наприклад просто жити, бути здоровим, мати дах над головою, так бачать завжди наполовину порожню склянку, от завжди все не так, як самі не знають, но точно не так як треба]]] А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
somilitark написав:А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
somilitark написав:А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***
Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Люди добрі, може досить цієї маячні? Я так поняв ви дуже далекій від ринкової економіки і знайомі тільки з плановою, причому з розповідей бабусі, яка пересказала вам те, що совкова пропаганда при хрущові йї наспівала? де кляті спекулянти і капіталісти не дають вільно дихати робітникам і селянам, вигадують собі виправдання, щоб обібрати піпл до ниточки. От скажені собаки, усіх треба розстріляти....сраліна на них немає(с) Ну якщо ви так добре знаєте усе ціноутворення, то не гайте часу, бачите рентабельність 30% і вище, то чого ви жуйку в роті тримаєте? Не гайте часу, покажіть як треба працювати! Вривайтесь в ринок і ставайте мільйонерами, ви ж знаєте які великі статки робляться, комон і вперед, чого ви грієте ту кляту канапу? Дійте! Тут і зараз, закладете долар по 8 і порвете ринок в хлам, не гайте часу на порожні балачки(((
moveton написав:Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Я дивуюсь переважній більшості тутешніх коментаторів... В них всі винуваті.... Але чомусь ніхто з них , жодного разу не заявив.. А от я...заклав долар по 29,97...і пробую захопити ринок...
Може нехай ті хто несе відповідальність за свої рішення поступають так як вважають за потрібне... Адже в коментаторів є ж свій бізнес...нехай показують кузькіну мать тим кого вважають неадекватами..
ПС Приїхав товариш з Польщі кг солі там 1 злотий=7-8 грн... Та сама польська сіль в Метро - 30 грн.... То що будете клеймити бариг...чи спробуєте самі фуру солі з Польщі під 300% прибутку привезти? А ще краще -поїдьте в Стара Сіль, Стара Ропа, Солонське, Солянуватка Старосамбірського р-ну, Солонське, Солець, Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну -і добутьте там ропу, зваріть з неї сіль і продавайте.....
moveton написав:Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Я дивуюсь переважній більшості тутешніх коментаторів... В них всі винуваті.... Але чомусь ніхто з них , жодного разу не заявив.. А от я...заклав долар по 29,97...і пробую захопити ринок...
Може нехай ті хто несе відповідальність за свої рішення поступають так як вважають за потрібне... Адже в коментаторів є ж свій бізнес...нехай показують кузькіну мать тим кого вважають неадекватами..
ПС Приїхав товариш з Польщі кг солі там 1 злотий=7-8 грн... Та сама польська сіль в Метро - 30 грн.... То що будете клеймити бариг...чи спробуєте самі фуру солі з Польщі під 300% прибутку привезти? А ще краще -поїдьте в Стара Сіль, Стара Ропа, Солонське, Солянуватка Старосамбірського р-ну, Солонське, Солець, Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну -і добутьте там ропу, зваріть з неї сіль і продавайте.....
Якщо в державі кожен забезпечуватиме себе самостійно роблячи роботу від двірника до міністра, то навіщо тоді сплачуються податки? На розвиток та забезпечення гідного життя своїм громадянам. Тому кожен має займатися своєю справою. Але всупереч поширеній думці варто розуміти, що держава робить для кожного громадянина, ну, крім заборони на виїзд звичайно. Щоб не дивуватися мільйонам тих, хто виїжджає.
asti написав:А доллар тем временем продолжает падать в степях Украины! Чувствую, завтра будем 35 пробивать на отдачу//)
В горы поскачем на фоне следующих выплат бойцам.
Это не связанные вещи. Здесь больше решает обстановка на фронте. На фоне заявленных успехов в Северодонецке продолжаем падение.
Дозволю собі не погодитися з вашим твердженням. Локальні перемоги на фронті навряд чи впливають на курс. Україна вже навчилася жити в умовах війни і гравці на ринку чітко розуміють, що війна ще триватиме достатньо довго. Тому, якщо ці гравці присутні в нашій економіці - значить вони не бояться локальних поразок на фронті.
moveton написав:Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый
Я дивуюсь переважній більшості тутешніх коментаторів... В них всі винуваті.... Але чомусь ніхто з них , жодного разу не заявив.. А от я...заклав долар по 29,97...і пробую захопити ринок...
Може нехай ті хто несе відповідальність за свої рішення поступають так як вважають за потрібне... Адже в коментаторів є ж свій бізнес...нехай показують кузькіну мать тим кого вважають неадекватами..
ПС Приїхав товариш з Польщі кг солі там 1 злотий=7-8 грн... Та сама польська сіль в Метро - 30 грн.... То що будете клеймити бариг...чи спробуєте самі фуру солі з Польщі під 300% прибутку привезти? А ще краще -поїдьте в Стара Сіль, Стара Ропа, Солонське, Солянуватка Старосамбірського р-ну, Солонське, Солець, Ясениця-Сільна Дрогобицького р-ну -і добутьте там ропу, зваріть з неї сіль і продавайте.....
Якщо в державі кожен забезпечуватиме себе самостійно роблячи роботу від двірника до міністра, то навіщо тоді сплачуються податки? На розвиток та забезпечення гідного життя своїм громадянам. Тому кожен має займатися своєю справою. Але всупереч поширеній думці варто розуміти, що держава робить для кожного громадянина, ну, крім заборони на виїзд звичайно. Щоб не дивуватися мільйонам тих, хто виїжджає.
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті. Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
копейка написав:Якщо в державі кожен забезпечуватиме себе самостійно роблячи роботу від двірника до міністра, то навіщо тоді сплачуються податки? На розвиток та забезпечення гідного життя своїм громадянам. Тому кожен має займатися своєю справою. Але всупереч поширеній думці варто розуміти, що держава робить для кожного громадянина, ну, крім заборони на виїзд звичайно. Щоб не дивуватися мільйонам тих, хто виїжджає.
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті. Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
Це лише суб'єктивна думка. Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави Вам варто не менше, ніж пропонувати це зробити. З перерахованого немає нічого нового у векторі розвитку за усталене на сьогодні роками з часів СРСР. п.с. А ще є НАЗК, ГБР, САП, НАБУ та інші.
копейка написав:Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь... Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси... Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене.. При цьому Всі силові структури станом на сьогодні в економічному сенсі - дотаційні...Тобто споживають більше ніж повертають...Тому їх існування(економічно неефективне) державні чиновники пояснюють створенням цими органами справедливості(зовсім не економічний термін)