Додано: Пон 06 чер, 2022 20:19

moveton написав: somilitark написав: А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила*** А долар реально ввечері копає нове дно, я сам не вірив, що 35 ще побачимо на продаж, але все до того йде, от Нбу хуліган, рокетчиками несподівано підрізав крила***

Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый Та доллар может копать, но продавцы всё равно закладывают по 40+ потому, что "мы ж товар купили за дорогой доллар". Правда, когда доллар взлетает, тоже не все цену держат старую потому, что куплено было за дешёвый

Люди добрі, може досить цієї маячні?Я так поняв ви дуже далекій від ринкової економіки і знайомі тільки з плановою, причому з розповідей бабусі, яка пересказала вам те, що совкова пропаганда при хрущові йї наспівала? де кляті спекулянти і капіталісти не дають вільно дихати робітникам і селянам, вигадують собі виправдання, щоб обібрати піпл до ниточки. От скажені собаки, усіх треба розстріляти....сраліна на них немає(с)Ну якщо ви так добре знаєте усе ціноутворення, то не гайте часу, бачите рентабельність 30% і вище, то чого ви жуйку в роті тримаєте? Не гайте часу, покажіть як треба працювати! Вривайтесь в ринок і ставайте мільйонерами, ви ж знаєте які великі статки робляться, комон і вперед, чого ви грієте ту кляту канапу? Дійте! Тут і зараз, закладете долар по 8 і порвете ринок в хлам, не гайте часу на порожні балачки(((