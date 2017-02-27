копейка написав:Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь... Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси... Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене.. При цьому
В даному випадку це "the root of evil". Саме таке спрощення "управління" до "перерозподілу" закріпило тезу "будь-яка куховарка може керувати державою", і приваблює сюди, як на курорт "найкращих" управлінців світу.
Сибарит написав:На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу ожидаемо оказался весьма скромным. До этого в среду был проведен внеплановый тендер, в результате которого была выдана весьма незначительная сумма. Возврат рефинанса также оказался скромным, я ожидал значительно большего, учитывая существенное подорожание кредитов с плавающей ставкой после поднятия учетки. В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 0.959 млрд. грн. (неделей ранее выдача 5.106 млрд. грн.)
В результате операций на МБ было изъято из оборота 24.216 млрд. грн. (неделей ранее 42.081 млрд. грн.)
НБУ на прошедшей неделе облигаций правительства не покупал. Это уже третья неделя подряд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 120 млрд. грн. из планируемых 400. Были погашены находившиеся на балансе НБУ очень старые облигации на сумму 1.5 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 26.675 млрд. грн, (неделей ранее 36.975 млрд. грн,) Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо :)
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 217.857 млрд. грн. (неделей ранее 237.862 млрд. грн.) Есть небольшой уменьшение, но это по-прежнему сверхликвидность. Уменьшение близко к изъятому из оборота объему.
Расходы казначейства превысили доходы на 3.158 млрд. грн. (неделей ранее 32.296 млрд. грн.) Результат необычайно скромен.
За неделю было инкассировано 2.983 млрд. грн. (неделей ранее 1.724 млрд. грн.) Вторая неделя перетока наличных в банки. Тенденция была неизменной всю неделю, но к пятнице замедлилась почти до нуля.
НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 7,00; Продал – 826,52. Результат существенно скромнее, чем на предыдущей неделе, когда были 2 пиковых дня, но несколько выше среднего.
закон сохранения денег - никуда особо не делись вброшенные деньги - 90 ярдов как с куста.часть в кеш - 25 ярдов, часть в депосертификаты НБУ.
если бы все деньги изъялись, все 120 ярдов грн, тогда бы у нас ЗВР просел бы на 3,5-4 ярда дол
копейка написав:Якщо бачите роль держави лише у перерозподілі ресурсів, то вивчити самостійно функції держави
Дивіться в корінь... Єдине що реально робить Держава - це перерозподіляє ресурси... Як вона це робить - ефективно чи ні , правильно чи ні...і так далі - це інше питання А по факту - виключно перерозподіляє кимось створене.. При цьому Всі силові структури станом на сьогодні в економічному сенсі - дотаційні...Тобто споживають більше ніж повертають...Тому їх існування(економічно неефективне) державні чиновники пояснюють створенням цими органами справедливості(зовсім не економічний термін)
В даному випадку це "the root of evil". Саме таке спрощення "управління" до "перерозподілу" закріпило тезу "будь-яка куховарка може керувати державою", і приваблює сюди, як на курорт "найкращих" управлінців світу.
В тій частині світу, яка називається розвинутою - роль держави в економічних процесах стараються звести до нуля.... При чому - як тільки щось під державним управлінням починає банкрутувати ...в нього не збільшують вплив держави , а навпаки - зменшують і віддають на приватизацію...таким чином стверджуючи що приватна форма управління - є більш ефективною від державної. Навіть в галузях які є монополістами - держава ( як правило) є акціонером( одним з багатьох)...
Тому ще раз Хочете Кубу-Північну корею-росію - Вам з лозунгом Держава це вау...і має право визначати все від цін , до дати зашпоторення 10% населення в концтабір.... Хочете Британію-Сша- Вам з лозунгом - геть надмірне державне опікування над економікою
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 07 чер, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.