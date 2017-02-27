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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9567956895699570
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:18

Мабуть, це не знає ніхто з форумчан?

На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:32

Запорожье
🇺🇸USD 35.00 35.30
🇪🇺EUR 37.20 37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:49

🏦НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня:

• 🚙 легкових автомобілів – у 10 разів
• 📱 мобільних телефонів – майже 2 рази
• 🧺 пральних машин – майже 4 рази
• 🦪 моллюсков – більше, ніж 3 рази
• 🚰 раковин, умивальників – у 13 разів
• 🪟 виробів зі скла – у 13 разів
• 📿 біжутерії – у 2 рази

Зображення

Война войной а моллюски с бижутерией всё так же востребованы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:59

>моллюсков
незрозумілий прикол
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05

  greenozon написав:>моллюсков
незрозумілий прикол

Непонятный комент: чем вам устрицы не угодили?
_hunter
 
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