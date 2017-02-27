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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:18
Мабуть, це не знає ніхто з форумчан?
На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:49
🏦НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня:
• 🚙 легкових автомобілів – у 10 разів
• 📱 мобільних телефонів – майже 2 рази
• 🧺 пральних машин – майже 4 рази
• 🦪 моллюсков – більше, ніж 3 рази
• 🚰 раковин, умивальників – у 13 разів
• 🪟 виробів зі скла – у 13 разів
• 📿 біжутерії – у 2 рази
Война войной а моллюски с бижутерией всё так же востребованы.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05
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