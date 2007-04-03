Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Сайт "Сьогодні" проаналізував, як змінювалися ціни на київську перепічку останніми роками. Наразі вони зрівнялися з МакДональдсом. Що, втім, не біда, адже Мак не працює: 2015 року перепічка коштувала 8 гривень; з весни 2016 року вартість зросла до 10 гривень; з грудня 2016 року – до 12 гривень; із грудня 2017 року вона вже коштувала 15 гривень; у грудні 2018 року перепічка подорожчала до 17 гривень; у вересні 2019 року перепічка коштувала 18 гривень; з вересня 2020 року – 20 гривень; у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень; 2022 року ціна перепічки піднялася до 30 гривень. https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ ... 23312.html
Маємо ріст ціни учетверо при рості курсу долара у 1,5 рази. Інші продукти десь так само.
Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, долго не было товара я туда и не ездил, сейчас товар навезли ассортимент +/- довоенный (по крайней мере в Киеве), но цены аут ... Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.
🏦НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня:
• 🚙 легкових автомобілів – у 10 разів • 📱 мобільних телефонів – майже 2 рази • 🧺 пральних машин – майже 4 рази • 🦪 моллюсков – більше, ніж 3 рази • 🚰 раковин, умивальників – у 13 разів • 🪟 виробів зі скла – у 13 разів • 📿 біжутерії – у 2 рази
Война войной а моллюски с бижутерией всё так же востребованы.