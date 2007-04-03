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Продуктовые рынки и не
только в валютном контексте

Продуктовые рынки и не только в валютном контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 157158159160
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 12:05

  Успіх написав:цукор не рванув у ціні

хіба що поки ще у роздрібі. Бо, на гурті с поточного тижня турбуленція - підскок +10-15%
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:01

  edvardd написав:
черешня 60 :shock:


60$/кг?
Чи 60грн/кг - так рiк-два тому дорожча була.....
Востаннє редагувалось Евгений Н. в Пон 30 тра, 2022 14:03, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

edvardd

черешня 60 :shock:
Зображення[/quote]Полуниця ще дорожче
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:45

Re: Продуктовые рынки и не только в валютном контексте

Сайт "Сьогодні" проаналізував, як змінювалися ціни на київську перепічку останніми роками. Наразі вони зрівнялися з МакДональдсом. Що, втім, не біда, адже Мак не працює:
2015 року перепічка коштувала 8 гривень;
з весни 2016 року вартість зросла до 10 гривень;
з грудня 2016 року – до 12 гривень;
із грудня 2017 року вона вже коштувала 15 гривень;
у грудні 2018 року перепічка подорожчала до 17 гривень;
у вересні 2019 року перепічка коштувала 18 гривень;
з вересня 2020 року – 20 гривень;
у квітні 2021 року ціна зросла до 25 гривень;
2022 року ціна перепічки піднялася до 30 гривень. https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/ ... 23312.html

Маємо ріст ціни учетверо при рості курсу долара у 1,5 рази.
Інші продукти десь так само.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:57

Не то чтобы про валюту, скорее про спрос на нее

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Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, долго не было товара я туда и не ездил, сейчас товар навезли ассортимент +/- довоенный (по крайней мере в Киеве), но цены аут ... Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 19:55

  vitaliian написав:Был сегодня в эпицентре держал челюсть руками, Наверное в ценниках доллар по 50-60 заложен.

Знову якась фантастична логіка, хтось тягне в Епік чорною магією? Чи звозить під дулами автоматів?
Ринок великий, знайдіть дешевше і адекватне, у того хто заклав долар по 35)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:49

🏦НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня:

• 🚙 легкових автомобілів – у 10 разів
• 📱 мобільних телефонів – майже 2 рази
• 🧺 пральних машин – майже 4 рази
• 🦪 моллюсков – більше, ніж 3 рази
• 🚰 раковин, умивальників – у 13 разів
• 🪟 виробів зі скла – у 13 разів
• 📿 біжутерії – у 2 рази

Зображення

Война войной а моллюски с бижутерией всё так же востребованы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:59

>моллюсков
незрозумілий прикол
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05

  greenozon написав:>моллюсков
незрозумілий прикол

Непонятный комент: чем вам устрицы не угодили?
_hunter
 
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