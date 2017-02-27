Не факт. У нас як ніколи великі поступлення валюти з-за кордону, в т.ч. для підтримки бюджету, як допомога та кредити, які можуть і пробачити як стороні, що захищає всю Європу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 06:15
Не факт. У нас як ніколи великі поступлення валюти з-за кордону, в т.ч. для підтримки бюджету, як допомога та кредити, які можуть і пробачити як стороні, що захищає всю Європу.
Додано: Вів 07 чер, 2022 07:07
а где посмотреть на что потрачены эти поступления?
Страна била рекорды по коррупции и непотизму последние годы. После 24/02 всё это исчезло? Уверен, что наооборот.
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:15
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:27
В тій частині світу, яка називається розвинутою - роль держави в економічних процесах стараються звести до нуля....
При чому - як тільки щось під державним управлінням починає банкрутувати ...в нього не збільшують вплив держави , а навпаки - зменшують і віддають на приватизацію...таким чином стверджуючи що приватна форма управління - є більш ефективною від державної.
Навіть в галузях які є монополістами - держава ( як правило) є акціонером( одним з багатьох)...
Тому ще раз
Хочете Кубу-Північну корею-росію - Вам з лозунгом Держава це вау...і має право визначати все від цін , до дати зашпоторення 10% населення в концтабір....
Хочете Британію-Сша- Вам з лозунгом - геть надмірне державне опікування над економікою
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 07 чер, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:28
greenozon
Ну всё, теперь я спокоен.
спасибо, поржал
Додано: Вів 07 чер, 2022 08:51
Ну якщо Ви радите поцікавитися функцієй держави, то мабуть не буде зайвим і Вам порадити поцікавитися найголовнішим запитом нашого суспільства. Мені здається що це запит на справедливість. І щось мені підказує, що знаходження во владі тищенок, гетьманцевих, безуглих, яценок та решти легіона - це не на користь державі, та не пришвидчує реалізаціі найголовнішого запита суспільства аж ніяк. Тому й балачки про білого бичка - музеі й суди - то не до нас. Ми дуже добре знаємо про зарплатню судів та вітренків з коболевими і прочими членами "наглядових" рад на кшалт діджея лещенко. І не вважаємо їх ані справедливими, ані дієвою запорукою від корупціі.
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:18
Мабуть, це не знає ніхто з форумчан?
На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:19
29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.
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