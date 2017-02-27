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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9567956895699570
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37

  Успіх написав:Ага, - то хто в гривні - тому "розслабитись і насолоджуватись
как раз расслабляться нельзя, а то будет как в анекдоте про Вовочку. Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть девпльвацию а потом в идеале откупиться па 29
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.

От для цього держава і потрібна.

"Перерозподіляє чийсь ресурс" і крадій/шахрай/розбійник/здирник.
Первинні функції держави з давньої давнини (актуальні, в принципі, для деяких тварин):
1 Безпека/оборона.
2.Задоволення почуття справедливості (скажімо, правове регулювання в суспільстві).
Решта - необов'язковий бонус. Наочний приклад: асфальт vs. зброя. Вибір "первинності" очевидний.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))

29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.



Извините, как-то Вас не понял, Вы предположили, что курс будут приостанавливать около 29 в идеале (тоесть укрепление гривны). И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть

Так, на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
(про підвищення ставок ОВДП - мовчу, так як їх можуть купувати не тільки лиш всі))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 чер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:47

  Raymond написав:И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
  Успіх написав: на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
процесс не быстрый, но пылесос включился, кто по уши в рефинансе будет стараться погасить их более дешевыми деньгами с рынка. И что то мне подсказывает, свободных/дешевых денег не так уж и много. В тех отраслях где я кормлюсь их нет вообще, ни дешевых ни дорогих. Одни долги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня

В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:32

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня

В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.

Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поперло вниз. Схоже що дешевше буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго дня!
Курси валют в Кривбасі
USD / UAH 34,80/35,30
EUR / UAH 37,10/37,70
aleks123
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