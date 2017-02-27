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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 09:32
Запорожье
🇺🇸USD 35.00 35.30
🇪🇺EUR 37.20 37.6
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edvardd
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:19
Успіх написав:
На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:31
vitaliian написав: Успіх написав:
На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.
Ага, - то хто в гривні - тому "розслабитись і насолоджуватись"©
А хто в "бетоні/незавершеному будівництві" - напрягтися?
Хоч я писав на профільній гілці про це...Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Що мені "на руку" їхнє затягування здачі в експлуатацію
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37
Успіх написав:
Ага, - то хто в гривні - тому "розслабитись і насолоджуватись
как раз расслабляться нельзя, а то будет как в анекдоте про Вовочку. Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть девпльвацию а потом в идеале откупиться па 29
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vitaliian
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37
Viktor написав:
Для початку поцікавтеся, в чому основна функція держави. Ви здивуєтеся, та її роль надзвичайно важлива. Держава перерозподіляє ресурси, отримані у вигляді податків, на ті сфери, які визначені в річному бюджеті.
Якщо ви не будете сплачувати податки - то що тоді держава буде перерозподіляти? Розхідна частина бюджету не буде профінансована. А це все, що вам оточує. Вся інфраструктура і її утримання. Плюс всі музеї. Плюс ЗСУ, Нацполіція, ДПСУ, Розвідка, СБУ, Прокуратура, Суди і ще купа організацій без яких жити було б неможливо. Я вже не кажу про соцвиплати і пенсії.
От для цього держава і потрібна.
"Перерозподіляє чийсь ресурс" і крадій/шахрай/розбійник/здирник.
Первинні функції держави з давньої давнини (актуальні, в принципі, для деяких тварин):
1 Безпека/оборона.
2.Задоволення почуття справедливості (скажімо, правове регулювання в суспільстві).
Решта - необов'язковий бонус. Наочний приклад: асфальт vs. зброя. Вибір "первинності" очевидний.
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centurionus
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:44
vitaliian написав: Успіх написав:
На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))
29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.
Извините, как-то Вас не понял, Вы предположили, что курс будут приостанавливать около 29 в идеале (тоесть укрепление гривны). И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
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Raymond
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46
vitaliian написав:
Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть
Так, на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
(про підвищення ставок ОВДП - мовчу, так як їх можуть купувати не тільки лиш всі))
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 07 чер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:47
Raymond написав:
И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Успіх написав:
на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
процесс не быстрый, но пылесос включился, кто по уши в рефинансе будет стараться погасить их более дешевыми деньгами с рынка. И что то мне подсказывает, свободных/дешевых денег не так уж и много. В тех отраслях где я кормлюсь их нет вообще, ни дешевых ни дорогих. Одни долги.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26
vitaliian написав:
НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня
В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
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Ой+
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Додано: Вів 07 чер, 2022 11:32
Ой+ написав: vitaliian написав:
НБУ порахували, які імпортні товари найбільше зросли з березня до квітня
В абсолютному вимірі бачу найбільшу частку жіночого одягу і це при мільйонах виїхавших.
Это отдельная история, нам мужчинам непонятная... жрать будет пустые макароны, а новое платье и маникюр будет.
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alex_dvornichenko
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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