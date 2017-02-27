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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95679568956995709571>
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37

  Успіх написав:Ага, - то хто в гривні - тому "розслабитись і насолоджуватись
как раз расслабляться нельзя, а то будет как в анекдоте про Вовочку. Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть девпльвацию а потом в идеале откупиться па 29
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:44

  vitaliian написав:
  Успіх написав:На якій позначці/цифрах будуть пригальмовувати курс?))

29 в идеале чтобы чр был +/- равен мб
Учётная ставка 25% делает своё дело, от "инвестиционных" долларов будут избавляться, гривна приносит бОльшую доходность. Курс будет падать по крайней мере до осени. Решение по ставке запоздало, я ещё в начале войны просил ее резко поднять.



Извините, как-то Вас не понял, Вы предположили, что курс будут приостанавливать около 29 в идеале (тоесть укрепление гривны). И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть

Так, на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
(про підвищення ставок ОВДП - мовчу, так як їх можуть купувати не тільки лиш всі))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 чер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:47

  Raymond написав:И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
  Успіх написав: на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
процесс не быстрый, но пылесос включился, кто по уши в рефинансе будет стараться погасить их более дешевыми деньгами с рынка. И что то мне подсказывает, свободных/дешевых денег не так уж и много. В тех отраслях где я кормлюсь их нет вообще, ни дешевых ни дорогих. Одни долги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поперло вниз. Схоже що дешевше буде
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:37

Доброго дня!
Курси валют в Кривбасі
USD / UAH 34,80/35,30
EUR / UAH 37,10/37,70
aleks123
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:52

  vitaliian написав:
  Raymond написав:И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
  Успіх написав: на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
процесс не быстрый, но пылесос включился, кто по уши в рефинансе будет стараться погасить их более дешевыми деньгами с рынка. И что то мне подсказывает, свободных/дешевых денег не так уж и много. В тех отраслях где я кормлюсь их нет вообще, ни дешевых ни дорогих. Одни долги.


На фоне последних вестей с передка и поставок нового оружия, едва ли покатимся вниз. Экономика пока тоже выжимает последнее, много знакомых, которые переехали на западную Украину еще целиком не развернули бизнес, посевная тоже не ахти.
Так что скорее всего пока -боковичек, по течению...
В пятницу думаю полетим, направление посмотрим, но скорее всего кеды оставим в шкафу.
aleks123
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:54

  Investor_K написав:Поперло вниз. Схоже що дешевше буде
Шось недовго перло!
Уже развернулись...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:55

  vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.

Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
Кстати, на нале опять вверх пошли, если что :) Надеюсь, что ненадолго.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 11:57

  aleks123 написав:Украину еще целиком не развернули бизнес, посевная тоже не ахти.
бизнесу нужна гривна, даже экспортерам и импортерам, зарплата, налоги, топливо, аренда, комунальные это всё гривневые расходы. Если пылесос соберет лишнюю гривну с рынка, останется скидывать валюту для пополнения оборотных активов. Кредиты под 30+ это самоубийство в чистом виде. Или закрывать бизнес по причине отсутствия денег.
  Искатель написав:Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
я застрял в коммерческой недвижимости. Полегчало? Гривны у меня очень мало. Даже при курсе 100 я не сильно потеряю в абсолютных числах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 чер, 2022 12:02, всього редагувалось 2 разів.
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