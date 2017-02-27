как раз расслабляться нельзя, а то будет как в анекдоте про Вовочку. Сейчас самое время искать инструмент с доходностью близкой к учетной ставке, чтобы отыграть девпльвацию а потом в идеале откупиться па 29
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:37
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:44
Извините, как-то Вас не понял, Вы предположили, что курс будут приостанавливать около 29 в идеале (тоесть укрепление гривны). И в тоже время пишите,что курс гривны будет падать до осени из-за запоздалого решения НБУ?
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Так, на моменті, такого немає...
Залишається лише чекати на підвищення депоставок у банках))
(про підвищення ставок ОВДП - мовчу, так як їх можуть купувати не тільки лиш всі))
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 чер, 2022 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:47
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
процесс не быстрый, но пылесос включился, кто по уши в рефинансе будет стараться погасить их более дешевыми деньгами с рынка. И что то мне подсказывает, свободных/дешевых денег не так уж и много. В тех отраслях где я кормлюсь их нет вообще, ни дешевых ни дорогих. Одни долги.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поперло вниз. Схоже що дешевше буде
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:37
Доброго дня!
Курси валют в Кривбасі
USD / UAH 34,80/35,30
EUR / UAH 37,10/37,70
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:52
На фоне последних вестей с передка и поставок нового оружия, едва ли покатимся вниз. Экономика пока тоже выжимает последнее, много знакомых, которые переехали на западную Украину еще целиком не развернули бизнес, посевная тоже не ахти.
Так что скорее всего пока -боковичек, по течению...
В пятницу думаю полетим, направление посмотрим, но скорее всего кеды оставим в шкафу.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:54
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:55
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
Кстати, на нале опять вверх пошли, если что Надеюсь, что ненадолго.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:57
бизнесу нужна гривна, даже экспортерам и импортерам, зарплата, налоги, топливо, аренда, комунальные это всё гривневые расходы. Если пылесос соберет лишнюю гривну с рынка, останется скидывать валюту для пополнения оборотных активов. Кредиты под 30+ это самоубийство в чистом виде. Или закрывать бизнес по причине отсутствия денег.
я застрял в коммерческой недвижимости. Полегчало? Гривны у меня очень мало. Даже при курсе 100 я не сильно потеряю в абсолютных числах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 чер, 2022 12:02, всього редагувалось 2 разів.
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