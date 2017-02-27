Додано: Вів 07 чер, 2022 12:27

asti написав: При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте

я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронтея вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50.

у всех моих клиентов дефицит гривны, эмиссия хорошо но до людей она не доходит поскольку замедлился мультипликатор. Кто не бюджетник или не сидит на госзаказах ту эмиссию видит только на ценниках в супермаркете. У кого есть валюта сдают её, чтобы бизнес как то работал. У кого нет - закрываются, птамушто денег реально взять негде. Экономика это не только печатный станок и валютный рынок. Не знаю ни одного человека купившего хотя бы 1куе с начала войны. А вот сливших свои валютные сбережения (по разным причинам) знаю многих.