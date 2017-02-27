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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 12:00
Mirax написав: Shaman написав:
закон сохранения денег - никуда особо не делись вброшенные деньги - 90 ярдов как с куста.часть в кеш - 25 ярдов, часть в депосертификаты НБУ.
если бы все деньги изъялись, все 120 ярдов грн, тогда бы у нас ЗВР просел бы на 3,5-4 ярда дол
Не факт. У нас як ніколи великі поступлення валюти з-за кордону, в т.ч. для підтримки бюджету, як допомога та кредити, які можуть і пробачити як стороні, що захищає всю Європу.
внешние кредиты отдельно, эмиссия отдельно - это видно по цифрам
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Shaman
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:04
Искатель написав: vitaliian написав:
курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!
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asti
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:15
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.00 35.30
🇪🇺EUR 37.20 37.6
подросли...
🇺🇸USD 35.20 35.50
🇪🇺EUR 37.40 37.8
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:20
asti написав:
..
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!
Все верно, но и масшатбы поддержки не сравнимы от слова "совсем".
Кто-то следит, может подсказать объемы невоенной поддержки Западом, в части финансирования бюджета?
К тому же, есть высокая вероятность, что деньги, конфискованные у РФ, все же дадут на покрытие кредитов и восстановление экономики.
Но, боюсь, это только по окончании БД
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:23
vitaliian написав:
я застрял в коммерческой недвижимости. Полегчало? Гривны у меня очень мало. Даже при курсе 100 я не сильно потеряю в абсолютных числах.
Если честно, мне пофиг, кто в чем застрял. Не люблю загонщиков - сознательных или несознательных - неважно.
Alex2006 тут многим доказывал, что надо быть в гривне. Интересно, сколько людей ему спасибо сказали... Не надо "выпавшее из рук знамя" его подхватывать.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:25
asti написав:
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!
А сейчас Нацбанк резким повышением учетной ставки добьет мелкие банки и последние работающие предприятия. Первым будет не по карману рефинанс, и они будут брать депозиты под высокие ставки, чем себя загонят в могилу. А вторые не смогут обслуживать кредиты, стоимость которых тоже вырастет.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:27
asti написав:
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50.
у всех моих клиентов дефицит гривны, эмиссия хорошо но до людей она не доходит поскольку замедлился мультипликатор. Кто не бюджетник или не сидит на госзаказах ту эмиссию видит только на ценниках в супермаркете. У кого есть валюта сдают её, чтобы бизнес как то работал. У кого нет - закрываются, птамушто денег реально взять негде. Экономика это не только печатный станок и валютный рынок. Не знаю ни одного человека купившего хотя бы 1куе с начала войны. А вот сливших свои валютные сбережения (по разным причинам) знаю многих.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 07 чер, 2022 12:30, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:27
Искатель написав: asti написав:
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!
А сейчас Нацбанк резким повышением учетной ставки добьет мелкие банки и последние работающие предприятия. Первым будет не по карману рефинанс, и они будут брать депозиты под высокие ставки, чем себя загонят в могилу. А вторые не смогут обслуживать кредиты, стоимость которых тоже вырастет.
Чекаємо Зебру, сьогодні його мають випустити з бану.
Що нас чекає далі?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:35
vitaliian написав:
Не знаю ни одного человека купившего хотя бы 1куе с начала войны
Я купил. Около 11000 в Укргазе. По 29,25 под депозиты.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 12:41
Искатель написав: vitaliian написав:
я застрял в коммерческой недвижимости. Полегчало? Гривны у меня очень мало. Даже при курсе 100 я не сильно потеряю в абсолютных числах.
Если честно, мне пофиг, кто в чем застрял. Не люблю загонщиков - сознательных или несознательных - неважно.
Alex2006 тут многим доказывал, что надо быть в гривне. Интересно, сколько людей ему спасибо сказали... Не надо "выпавшее из рук знамя" его подхватывать.
я никого никуда не загоняю, пишу о том что вижу. Эмиссию вижу в опупевших ценниках а реальных денег у людей нет, даже 1 млн грн стартануть налаженный до войны бизнес найти не могут.
о том кто в чём застрял тему подняли вы, а теперь пишете что пофиг. Зачем поднимали?
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