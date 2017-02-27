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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9569957095719572>
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 12:43

  asti написав:При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!

Та не порівнюйте з 15-м, там банкопад був, половину діючих банків рефінансом залили і завалили. Ті ще поцреоти мільярди ворочали.
Mirax
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:00

  Investor_K написав:Я купил. Около 11000 в Укргазе. По 29,25 под депозиты
а шо можно было? :D хорошо что есть такие люди)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:07

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Не знаю ни одного человека купившего хотя бы 1куе с начала войны
Я купил. Около 11000 в Укргазе. По 29,25 под депозиты.
Я купил около 15000 в среднем по 34,5 (продал ОВГЗ 23.02, деньги зашли после обеда, доллар уже никто не продавал,
можно было только на счёт купить по 30 в Пивденном и ТАСе,
я не рискнул, а потом началась война...).
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:09

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Я купил. Около 11000 в Укргазе. По 29,25 под депозиты
а шо можно было? :D хорошо что есть такие люди)
Я бы тоже купил, но у нас в Кропивницком
не было такой возможности//)
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а шо можно было?


31.03.22 в прифронтовом на тот момент Киеве.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:37

asti
уже в 20х числах заканчиваются 3 таких депо. почмотрим, как укргаз будет отдавать баксами. шо то меня терзают смутные сомнения...
в одессе на поскоте 34.70/35.50
утром приём был 34.50...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:43

чик Легко и без проблем. В пятницу в Днепре забирал. Отдали новыми и синими, номера по порядку. Укргаз без проблем.
mongolDnepr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 13:48

mongolDnepr
киев, днепр - это другое, в одессе все сильно хитроопые, вообщем ждёмс...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:46

  чик написав:asti
уже в 20х числах заканчиваются 3 таких депо. почмотрим, как укргаз будет отдавать баксами. шо то меня терзают смутные сомнения...
Даже если он вам отдаст гривной по коммерческому курсу,
вы в накладе не останетесь. Так что не юродствуйте//)
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:47

НБУ озвучив втрати за травень
---
Станом на 1 червня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 100,7 млн дол. США.
Упродовж травня вони скоротилися на 7%
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-travnya
greenozon
 
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