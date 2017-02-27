Как по мне у нас люди что в Киеве, что в Днепре, что в Одессе примерно одинаковые. Отличие заметил только во Львове//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 14:49
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:01
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:16
Кто шарит по рефинансу?
Старый рефинанс, который брался под 6-10% при низкой ставке НБУ (а потом перекладывался под 11% в ОВГЗ) - он привязан к ставке НБУ (плавающая ставка?), или там ставка жестко зафиксирована на весь срок кредита?
"Есть мнение", что те, кто работал по схеме "берем по 6-8% и вкладываем по 10-11%", теперь могут жёстко сработать в минус, если ставка того рефинанса зависит от учётки НБУ
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:25
Це супер результат! Виходить німці таки дали 1 ярд євро. Хоч зброю не дають, то хача б підтримають матеріально))
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:29
Все зроблено для того, щоб банки почали перепаковувати власні кошти у погашення рефінанса.
Ставка по більшості рефінанса плаваюча, прив'язана до облікової ставки НБУ, так що не треба голосити, треба прилаштовуватися до нових умов)))
Прийдеться погасити рефінанс, щоб не попадати на бабки***
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 07 чер, 2022 15:48
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.06.2022..........08.06.2022
дата розрахунку..............06.06.2022...........07.06.2022
Євро.................................31,389..................31,1901...-0.63%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0661 (вчера 1.0729).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.79 (вчера 101.99)
Со вчерашнего дня доллар демонстрирует внушительный рост.
НБУ
Резервы сократились на 1.8 млрд (с 26.9 до 25.1) или на 7%.
При этом чистая продажа на МБ составила 3.3542. Были также небольшие платежи по долгам.
В итоге из расходование резервов составило около половины общих расходов. Помощь весьма существенная. Основные доноры - Всемирный банк и ЕС.
Также НБУ
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн.
Доходность осталась на прежнем уровне. Основной объем был привлечен на 217 дней под 10%.
Результат, что ожидаемо после поднятия учетной ставки, более чем скромный.
Додано: Вів 07 чер, 2022 16:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А є чим?
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