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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9569957095719572
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:49

  чик написав:mongolDnepr
киев, днепр - это другое, в одессе все сильно хитроопые, вообщем ждёмс...
Как по мне у нас люди что в Киеве, что в Днепре, что в Одессе примерно одинаковые. Отличие заметил только во Львове//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:01

  asti написав:
  чик написав:mongolDnepr
киев, днепр - это другое, в одессе все сильно хитроопые, вообщем ждёмс...
Как по мне у нас люди что в Киеве, что в Днепре, что в Одессе примерно одинаковые. Отличие заметил только во Львове//)

Квартирный вопрос их испортил
(Воланд про львян)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:16

Кто шарит по рефинансу?

Старый рефинанс, который брался под 6-10% при низкой ставке НБУ (а потом перекладывался под 11% в ОВГЗ) - он привязан к ставке НБУ (плавающая ставка?), или там ставка жестко зафиксирована на весь срок кредита?

"Есть мнение", что те, кто работал по схеме "берем по 6-8% и вкладываем по 10-11%", теперь могут жёстко сработать в минус, если ставка того рефинанса зависит от учётки НБУ
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:25

  greenozon написав:НБУ озвучив втрати за травень
---
Станом на 1 червня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 25 100,7 млн дол. США.
Упродовж травня вони скоротилися на 7%
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... mi-travnya

Це супер результат! Виходить німці таки дали 1 ярд євро. Хоч зброю не дають, то хача б підтримають матеріально))
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:29

  Вкладчик1234 написав:Кто шарит по рефинансу?

Старый рефинанс, который брался под 6-10% при низкой ставке НБУ (а потом перекладывался под 11% в ОВГЗ) - он привязан к ставке НБУ (плавающая ставка?), или там ставка жестко зафиксирована на весь срок кредита?

"Есть мнение", что те, кто работал по схеме "берем по 6-8% и вкладываем по 10-11%", теперь могут жёстко сработать в минус, если ставка того рефинанса зависит от учётки НБУ

Все зроблено для того, щоб банки почали перепаковувати власні кошти у погашення рефінанса.
Ставка по більшості рефінанса плаваюча, прив'язана до облікової ставки НБУ, так що не треба голосити, треба прилаштовуватися до нових умов)))
Прийдеться погасити рефінанс, щоб не попадати на бабки***
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Старый рефинанс, который брался под 6-10%

як могло бути 6% якщо в цьому році лише 10, відповідно бралось під 11+-
хіба рефінанс НБУ буває багаторічний?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:48

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............07.06.2022..........08.06.2022
дата розрахунку..............06.06.2022...........07.06.2022
Євро.................................31,389..................31,1901...-0.63%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0661 (вчера 1.0729).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.79 (вчера 101.99)
Со вчерашнего дня доллар демонстрирует внушительный рост.

НБУ опубликовал информацию о состоянии резервов.
Резервы сократились на 1.8 млрд (с 26.9 до 25.1) или на 7%.
При этом чистая продажа на МБ составила 3.3542. Были также небольшие платежи по долгам.
В итоге из расходование резервов составило около половины общих расходов. Помощь весьма существенная. Основные доноры - Всемирный банк и ЕС.

Также НБУ объявил об увеличении предельного срока расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 дней.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн.
Доходность осталась на прежнем уровне. Основной объем был привлечен на 217 дней под 10%.
Результат, что ожидаемо после поднятия учетной ставки, более чем скромный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Прийдеться погасити рефінанс, щоб не попадати на бабки***

А є чим?
у разі застосування ставки рефінансування по довгостроковим та короткостроковим кредитам 27% - може призвести до банкрутства до 20 банків України, що в свою чергу безперечно нанесе сильний удар по стабільності та довірі до банківської системи України. https://aub.org.ua/index.php/104/novyny ... y-ukrayiny
Ой+
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