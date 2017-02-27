Старый рефинанс, который брался под 6-10% при низкой ставке НБУ (а потом перекладывался под 11% в ОВГЗ) - он привязан к ставке НБУ (плавающая ставка?), или там ставка жестко зафиксирована на весь срок кредита?
"Есть мнение", что те, кто работал по схеме "берем по 6-8% и вкладываем по 10-11%", теперь могут жёстко сработать в минус, если ставка того рефинанса зависит от учётки НБУ
Старый рефинанс, который брался под 6-10% при низкой ставке НБУ (а потом перекладывался под 11% в ОВГЗ) - он привязан к ставке НБУ (плавающая ставка?), или там ставка жестко зафиксирована на весь срок кредита?
"Есть мнение", что те, кто работал по схеме "берем по 6-8% и вкладываем по 10-11%", теперь могут жёстко сработать в минус, если ставка того рефинанса зависит от учётки НБУ
Все зроблено для того, щоб банки почали перепаковувати власні кошти у погашення рефінанса. Ставка по більшості рефінанса плаваюча, прив'язана до облікової ставки НБУ, так що не треба голосити, треба прилаштовуватися до нових умов))) Прийдеться погасити рефінанс, щоб не попадати на бабки***
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............07.06.2022..........08.06.2022 дата розрахунку..............06.06.2022...........07.06.2022 Євро.................................31,389..................31,1901...-0.63% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0661 (вчера 1.0729).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.79 (вчера 101.99) Со вчерашнего дня доллар демонстрирует внушительный рост.
НБУ опубликовал информацию о состоянии резервов. Резервы сократились на 1.8 млрд (с 26.9 до 25.1) или на 7%. При этом чистая продажа на МБ составила 3.3542. Были также небольшие платежи по долгам. В итоге из расходование резервов составило около половины общих расходов. Помощь весьма существенная. Основные доноры - Всемирный банк и ЕС.
Также НБУ объявил об увеличении предельного срока расчетов по экспортно-импортным операциям с 90 до 120 дней.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету залучено 809 659 788,97 грн. Доходность осталась на прежнем уровне. Основной объем был привлечен на 217 дней под 10%. Результат, что ожидаемо после поднятия учетной ставки, более чем скромный.
somilitark написав:Прийдеться погасити рефінанс, щоб не попадати на бабки***
А є чим?
у разі застосування ставки рефінансування по довгостроковим та короткостроковим кредитам 27% - може призвести до банкрутства до 20 банків України, що в свою чергу безперечно нанесе сильний удар по стабільності та довірі до банківської системи України. https://aub.org.ua/index.php/104/novyny ... y-ukrayiny