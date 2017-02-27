Додано: Вів 07 чер, 2022 16:51

asti написав: Искатель написав: vitaliian написав: курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают. курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают. Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...

Тут хотя бы до 34,00 дойти. Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...Тут хотя бы до 34,00 дойти. При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте

я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.

Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...

О каких 29 может идти речь?! При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронтея вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...О каких 29 может идти речь?!

тогда до 2014 года курс на 8 стоял и накопилось куча проблем.а после 2014 похоже что контроллируемо был сделан чрезмерный передевал плюс появился сам процесс плавучести курса, благодаря чему пар постоянно спускался.ставка 25% (возможно даже и повысят еще но до 50% она не дойдет, - 25 уже много) сделают свое укрепительное (как минимум стабилизирующее) дело. Если не поможет (и война затянется дальше, на следующий 2023 год), то тогда им уже придется отпускать курс на новую ступень. А пока что район 29-33 при такой ставке очень-очень вероятно может быть.про 26, 27, 25 тоже постоянно говорили, что то история и попадали в бычьи ловушки (и я том числе попадал, не дожидаясь нормального дна, спеша впереди паровоза)