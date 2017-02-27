vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял... Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза. Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован... О каких 29 может идти речь?!
тогда до 2014 года курс на 8 стоял и накопилось куча проблем. а после 2014 похоже что контроллируемо был сделан чрезмерный передевал плюс появился сам процесс плавучести курса, благодаря чему пар постоянно спускался.
ставка 25% (возможно даже и повысят еще но до 50% она не дойдет, - 25 уже много) сделают свое укрепительное (как минимум стабилизирующее) дело. Если не поможет (и война затянется дальше, на следующий 2023 год), то тогда им уже придется отпускать курс на новую ступень. А пока что район 29-33 при такой ставке очень-очень вероятно может быть.
про 26, 27, 25 тоже постоянно говорили, что то история и попадали в бычьи ловушки (и я том числе попадал, не дожидаясь нормального дна, спеша впереди паровоза)
Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.
но никуда они не денутся, если сам нбу это повышение доходности по овгз одобряет и на это было рассчитано повышение ставки. И думаю, такое решение НБУ не могло быть принято с бодуна, без согласования с партнерами.
Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.
но никуда они не денутся, если сам нбу это повышение доходности по овгз одобряет и на это было рассчитано повышение ставки. И думаю, такое решение НБУ не могло быть принято с бодуна, без согласования с партнерами.
Рыночек порешал?
НБУ может провести внеочередное заседание и снизить ставку. Минфин тоже может подвинуться в хотелках. "Партнёры" может и сами не против занести под 25%, особенно если курс зафиксируют
в смысле? получается, что со ставкой до 11.5% и получился сегодня результат 800 млн. На следующий раз подумают, повысят на 1-2-3%, посмотрят на реакцию. И т.д.
п.с. а если нбу и снизит на внеочередном, то точно не до предыдущего значения 10%, - ну пусть снизят до значения 17-20, ниже вряд ли отступят. А в банках - там в среднем на 5% наверное ниже будет чем в макс в ОВГЗ (по гривне). По доллару - повышения нормального не будет, откуда ему взяться.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 07 чер, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.