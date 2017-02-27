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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9570957195729573
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 16:51

  asti написав:
  Искатель написав:
  vitaliian написав:курс доллара будет падать в Украине. До 29 вряд ли но 31-32 считаю вполне реальным курсом на середину-конец лета 2022. Дорогой доллар сейчас стремная инвестиция, кто это понимает те его скидывают.
Да уж... Чего не напишешь, когда в гривне застрял...
Тут хотя бы до 34,00 дойти.
При такой эмиссии, таких расходах и таких "успехах" на фронте
я вообще удивляюсь, что курс 35, а не 50. Вспомните 14-15 годы, у нас отсекли всего 7% территории на которых находилось около 20% промышленности и гривна обесценилась в 3 раза.
Теперь у нас 20% потерянной территории, половина экономики не работает, постоянные обстрелы, экспорт заблокирован...
О каких 29 может идти речь?!


тогда до 2014 года курс на 8 стоял и накопилось куча проблем.
а после 2014 похоже что контроллируемо был сделан чрезмерный передевал плюс появился сам процесс плавучести курса, благодаря чему пар постоянно спускался.

ставка 25% (возможно даже и повысят еще но до 50% она не дойдет, - 25 уже много) сделают свое укрепительное (как минимум стабилизирующее) дело. Если не поможет (и война затянется дальше, на следующий 2023 год), то тогда им уже придется отпускать курс на новую ступень. А пока что район 29-33 при такой ставке очень-очень вероятно может быть.

про 26, 27, 25 тоже постоянно говорили, что то история и попадали в бычьи ловушки (и я том числе попадал, не дожидаясь нормального дна, спеша впереди паровоза)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:08

кабмін має зробити висновки з результатів

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн


кабмін має зробити висновки з результатів

809,7млн грн дуже-дуже мала допомога ЗСУ,


це майже в 3 рази меньше ніж 31 травня
і в 10 разів меньше ніж 24 травня

это какой-то позор (с)
який я прогнозував вчора
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:14

  prodigy написав:
  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн


кабмін має зробити висновки з результатів

809,7млн грн дуже-дуже мала допомога ЗСУ,


це майже в 3 рази меньше ніж 31 травня
і в 10 разів меньше ніж 24 травня

это какой-то позор (с)
який я прогнозував вчора


это он (минфин) пока пытается включать дурачка
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... shenie-nbu
Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.


но никуда они не денутся, если сам нбу это повышение доходности по овгз одобряет и на это было рассчитано повышение ставки. И думаю, такое решение НБУ не могло быть принято с бодуна, без согласования с партнерами.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:23

  Alex2007 написав:
  prodigy написав:
  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн


кабмін має зробити висновки з результатів

809,7млн грн дуже-дуже мала допомога ЗСУ,


це майже в 3 рази меньше ніж 31 травня
і в 10 разів меньше ніж 24 травня

это какой-то позор (с)
який я прогнозував вчора


это он (минфин) пока пытается включать дурачка
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... shenie-nbu
Министерство финансов отказалось повысить ставки по военным облигациям, несмотря на решение Национального банка, который на прошлой неделе поднял учетную ставку с 10% до 25%. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

"Военные облигации – это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными. Ставка доходности по 3-месячным составляет 9,5%, по 6-месячным – 10%, а по 1,5-летним – 11,5%", — говорится в заявлении НБУ.


но никуда они не денутся, если сам нбу это повышение доходности по овгз одобряет и на это было рассчитано повышение ставки. И думаю, такое решение НБУ не могло быть принято с бодуна, без согласования с партнерами.

Рыночек порешал?

НБУ может провести внеочередное заседание и снизить ставку. Минфин тоже может подвинуться в хотелках.
"Партнёры" может и сами не против занести под 25%, особенно если курс зафиксируют
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Рыночек порешал?


в смысле?
получается, что со ставкой до 11.5% и получился сегодня результат 800 млн. На следующий раз подумают, повысят на 1-2-3%, посмотрят на реакцию. И т.д.

п.с. а если нбу и снизит на внеочередном, то точно не до предыдущего значения 10%, - ну пусть снизят до значения 17-20, ниже вряд ли отступят.
А в банках - там в среднем на 5% наверное ниже будет чем в макс в ОВГЗ (по гривне). По доллару - повышения нормального не будет, откуда ему взяться.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 07 чер, 2022 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:30

  Alex2007 написав:
  Вкладчик1234 написав:Рыночек порешал?


в смысле?
получается, что со ставкой до 11.5% и получился сегодня результат 800 млн. На следующий раз подумают, повысят на 1-2-3%, посмотрят на реакцию. И т.д.

Это был риторический вопрос :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:30

  sergikkc007 написав:
  flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
А мене цікавить, чи комусь вдалося у відділенні банку придбати?
Сегодня купил в ТАСе 2000 пА 35,10...//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:35

  asti написав:
  sergikkc007 написав:
  flysoulfly написав:бачу, онлайн-продаж валюти банками не почалася...
А мене цікавить, чи комусь вдалося у відділенні банку придбати?
Сегодня купил в ТАСе 2000 пА 35,10...//)

А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?
alfredhaos
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