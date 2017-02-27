|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 19:40
Zebra написав: alfredhaos написав:
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?
Ежемесячно сжигается 7% ЗВР - скупайтесь глупцы
Это пока отопительный сезон не стартовал.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11227
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1516 раз.
- Подякували: 3337 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Вів 07 чер, 2022 19:57
konstantin kirovograd написав: Zebra написав: alfredhaos написав:
А зачем вы покупаете по 35.10?
Ежемесячно сжигается 7% ЗВР - скупайтесь глупцы
кто купил по 35.10 пожалеет
(из классики)
Может и пожалею, кто его знает.
Но в валюте как-то спокойнее, даже по 35,10....//)
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2722
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:02
Zebra написав: alfredhaos написав:
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?
Ежемесячно сжигается 7% ЗВР - скупайтесь глупцы
vossmy написав:
Чекаємо Зебру, сьогодні його мають випустити з бану.
Що нас чекає далі?
почему-то я пока относительно спокоен - резких движений в космос быть не должно (пока что)
п.с. хоть я и не продавал валюту, но понимаю, что девал для пересичного - это не очень хорошо, особенно сейчас.
если пока есть возможности держать курс, то пусть держат.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 07 чер, 2022 20:10, всього редагувалось 2 разів.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3485
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1720 раз.
- Подякували: 1572 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:04
Сорри за оффтоп, но знаю, что эту ветку читает много людей.
Случайно узнал, что одна знакомая с ребенком сейчас в Германии (беженцы из Чернигова).
У нее на руках карта Аваля (то есть Райффайзена).
Поинтересовалась, в каких банкоматах лучше снять евро наличные (карта тоже в евро).
Немцы за жилье хотят наличку.
Может, кто подскажет.
Спасибо заранее.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5444
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 833 раз.
- Подякували: 4631 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:12
[/quote]Может и пожалею, кто его знает.
Но в валюте как-то спокойнее, даже по 35,10....//)[/quote]
да я не против баксохомячества-сам такой
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:14
antey1969 написав: Zebra написав: alfredhaos написав:
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?
Ежемесячно сжигается 7% ЗВР - скупайтесь глупцы
Это пока отопительный сезон не стартовал.
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
-
ulanusa1
-
-
- Повідомлень: 1534
- З нами з: 08.09.13
- Подякував: 773 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:45
Что плохого в том, что asti проявляет заботу о баксе путем его нахомячивания?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7503
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:48
Alex2007 написав: Вкладчик1234 написав:
Рыночек порешал?
в смысле?
получается, что со ставкой до 11.5% и получился сегодня результат 800 млн. На следующий раз подумают, повысят на 1-2-3%, посмотрят на реакцию. И т.д.
п.с. а если нбу и снизит на внеочередном, то точно не до предыдущего значения 10%, - ну пусть снизят до значения 17-20, ниже вряд ли отступят.
А в банках - там в среднем на 5% наверное ниже будет чем в макс в ОВГЗ (по гривне). По доллару - повышения нормального не будет, откуда ему взяться.
повысят не на 1-2-3%
на 3 мес -на 0,3%
на 6 мес -на 0,5%
и 12 мес -на 0,8%
на "аукционе" 14 июня получат результат (мой прогноз) 0,9-1,3млрд
чтобы выйти на 10-12млрд за неделю -надо что-то близкое к 15-17-18% (3-6-12мес)
деньги в стране есть, но рисковать ими даже под 18% будет далеко не каждый
но и купить доллар по 35,5-35,7 не вижу смысла -т.е. зафиксировать убытки 20% от первоначальной суммы (эквивалент в долларах)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8008
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3006 раз.
- Подякували: 2918 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:50
Искатель Вроде как оптимальный курс у банкоматов Евронет. Но лучше сначала снять небольшую сумму и посмотреть.
-
77st
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 09.12.16
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1605
|10844534
|
|
|30603
|30636184
|
|
|7972
|22524755
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|