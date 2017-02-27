Додано: Вів 07 чер, 2022 21:04

ulanusa1 написав: увеличении импорта хотя бы на 15%. увеличении импорта хотя бы на 15%.

по сравнению с тем периодом, когда он практически остановился (кроме критического)думаю, что никакого увеличения импорта быть не должно10 млн женщин, детей, стариков ...а также блатных ( депутатов, спорсменов и тд)уже выехалокаждый 3й потерял работу и или получил сокращение зарплаты на 40-50%и на какие шиши народ кинется покупать импорт, до многих уже дошло(правда через ноги),что война не на месяц (а в лучшем варианте на год-полтора), и совсем не факт, что после победы у всех будет не просто работа (а только такое о которой можно мечтать)рост курса с 34 до 38 считаю загоном и спекуляцией (с попыткой создать панику на валютном рынке)смотрю свои записи за май12 мая -1долл 33,8грн21 мая 1долл 37,8 грнкурс рванул после публикации новости о том, что НБУ разрешит банкам отойти от курса 29,55и что ? ракетана фронте вроде бы за ту неделю были успехи в Харьковской области вышли на гос.границувывод: качнули и развели лохов (оленей), к тому же "ыскперды" тут же заявили -курс 40 не за горами