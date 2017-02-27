Это пока отопительный сезон не стартовал.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 19:40
Додано: Вів 07 чер, 2022 19:57
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:02
почему-то я пока относительно спокоен - резких движений в космос быть не должно (пока что)
п.с. хоть я и не продавал валюту, но понимаю, что девал для пересичного - это не очень хорошо, особенно сейчас.
если пока есть возможности держать курс, то пусть держат.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 07 чер, 2022 20:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:04
Сорри за оффтоп, но знаю, что эту ветку читает много людей.
Случайно узнал, что одна знакомая с ребенком сейчас в Германии (беженцы из Чернигова).
У нее на руках карта Аваля (то есть Райффайзена).
Поинтересовалась, в каких банкоматах лучше снять евро наличные (карта тоже в евро).
Немцы за жилье хотят наличку.
Может, кто подскажет.
Спасибо заранее.
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:12
[/quote]Может и пожалею, кто его знает.
Но в валюте как-то спокойнее, даже по 35,10....//)[/quote]
да я не против баксохомячества-сам такой
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:14
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что плохого в том, что asti проявляет заботу о баксе путем его нахомячивания?
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:48
повысят не на 1-2-3%
на 3 мес -на 0,3%
на 6 мес -на 0,5%
и 12 мес -на 0,8%
на "аукционе" 14 июня получат результат (мой прогноз) 0,9-1,3млрд
чтобы выйти на 10-12млрд за неделю -надо что-то близкое к 15-17-18% (3-6-12мес)
деньги в стране есть, но рисковать ими даже под 18% будет далеко не каждый
но и купить доллар по 35,5-35,7 не вижу смысла -т.е. зафиксировать убытки 20% от первоначальной суммы (эквивалент в долларах)
Додано: Вів 07 чер, 2022 20:50
Искатель Вроде как оптимальный курс у банкоматов Евронет. Но лучше сначала снять небольшую сумму и посмотреть.
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
по сравнению с тем периодом, когда он практически остановился (кроме критического)
думаю, что никакого увеличения импорта быть не должно
10 млн женщин, детей, стариков ...а также блатных ( депутатов, спорсменов и тд)
уже выехало
каждый 3й потерял работу и или получил сокращение зарплаты на 40-50%
и на какие шиши народ кинется покупать импорт, до многих уже дошло(правда через ноги),
что война не на месяц (а в лучшем варианте на год-полтора), и совсем не факт, что после победы у всех будет не просто работа (а только такое о которой можно мечтать)
рост курса с 34 до 38 считаю загоном и спекуляцией (с попыткой создать панику на валютном рынке)
смотрю свои записи за май
12 мая -1долл 33,8грн
21 мая 1долл 37,8 грн
курс рванул после публикации новости о том, что НБУ разрешит банкам отойти от курса 29,55
и что ? ракета
на фронте вроде бы за ту неделю были успехи в Харьковской области вышли на гос.границу
вывод: качнули и развели лохов (оленей), к тому же "ыскперды" тут же заявили -курс 40 не за горами
|