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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:09
prodigy написав:
и на какие шиши народ кинется покупать импорт
изменится структура импорта. Соль, гречка, макароны, уже видел импортную молочку в магазинах, колбасы, соки, мыло вообще всё импортное, топливо - 100% импорт и т.д. Будет как в 90х когда из украинских продуктов были хлеб и уксус. Помню польский майонез в стеклянных банках. Даже окорочка приезжали замороженные изза бугра. В остальном согласен год-два после войны будет не сладким.
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vitaliian
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:23
ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
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adeges
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:38
vitaliian написав:
Помню польский майонез в стеклянных банках.
Якби грамотні люди лише в скляних банках і купують ...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:59
adeges написав: ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
Западная помощь конечно поможет краткосрочно не упасть быстро и глубоко. Но ее не хватает заполнить дыру в бюджете, т.е. в конечном итоге эмиссия - это результирующая (дефицита бюджета - западной помощи), на которую нужно ориентироваться. Увеличение денежной массы на фоне снижения ЗВР думаю всем понятный фактор.
Насчет трансферов - я учел их в %, без учета денег гастарбайтеров нужно было бы считать падение экспорта как 65%+. Да и сами доходы гастарбайтеров сейчас будут нивелированы тем, что из страны выехало 3млн мам с детьми, которых нужно там кормить, они работать не будут. Плюс сами айтишники сейчас заводить деньги не хотят.
Короче спорить не хочу, даже курс называть не хочу. Каждый думает своей головой и верит в лучшее.
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ulanusa1
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:04
ulanusa1 написав: adeges написав: ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
Западная помощь конечно поможет краткосрочно не упасть быстро и глубоко. Но ее не хватает заполнить дыру в бюджете, т.е. в конечном итоге эмиссия - это результирующая (дефицита бюджета - западной помощи), на которую нужно ориентироваться. Увеличение денежной массы на фоне снижения ЗВР думаю всем понятный фактор.
Насчет трансферов - я учел их в %, без учета денег гастарбайтеров нужно было бы считать падение экспорта как 65%+. Да и сами доходы гастарбайтеров сейчас будут нивелированы тем, что из страны выехало 3млн мам с детьми, которых нужно там кормить, они работать не будут. Плюс сами айтишники сейчас заводить деньги не хотят.
Короче спорить не хочу, даже курс называть не хочу. Каждый думает своей головой и верит в лучшее.
А вв можете показать этот расчет на калькуляторе или простой эксель-файл. Кого не прошу - все сливаются, а я никак не могу понять эти расчеты. То проценты сюда, то проценты туда - и всегда одна зрада.
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alfredhaos
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