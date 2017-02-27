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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 21:09
prodigy написав:
и на какие шиши народ кинется покупать импорт
изменится структура импорта. Соль, гречка, макароны, уже видел импортную молочку в магазинах, колбасы, соки, мыло вообще всё импортное, топливо - 100% импорт и т.д. Будет как в 90х когда из украинских продуктов были хлеб и уксус. Помню польский майонез в стеклянных банках. Даже окорочка приезжали замороженные изза бугра. В остальном согласен год-два после войны будет не сладким.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:23
ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
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adeges
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:38
vitaliian написав:
Помню польский майонез в стеклянных банках.
Якби грамотні люди лише в скляних банках і купують ...
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Додано: Вів 07 чер, 2022 21:59
adeges написав: ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
Западная помощь конечно поможет краткосрочно не упасть быстро и глубоко. Но ее не хватает заполнить дыру в бюджете, т.е. в конечном итоге эмиссия - это результирующая (дефицита бюджета - западной помощи), на которую нужно ориентироваться. Увеличение денежной массы на фоне снижения ЗВР думаю всем понятный фактор.
Насчет трансферов - я учел их в %, без учета денег гастарбайтеров нужно было бы считать падение экспорта как 65%+. Да и сами доходы гастарбайтеров сейчас будут нивелированы тем, что из страны выехало 3млн мам с детьми, которых нужно там кормить, они работать не будут. Плюс сами айтишники сейчас заводить деньги не хотят.
Короче спорить не хочу, даже курс называть не хочу. Каждый думает своей головой и верит в лучшее.
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ulanusa1
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:04
ulanusa1 написав: adeges написав: ulanusa1 написав:
Посчитайте на калькуляторе. Если курс 27-29 был условно равновесным (экспорт товаров и услуг равен импорту), то какой будет новый равновесный курс при падении экспорта минимум на 55% и увеличении импорта хотя бы на 15%. И это я ещё не учитываю расходы на войну и соответствующую эмиссию. Покупка по 35 - отличная покупка.
Вы много еще чего не учитываете. Например, сальдо капитального счета, трансферы, инфляцию в Украине в сравнении с импортной инфляцией и прочие мелочи. Но то такое.
Западная помощь конечно поможет краткосрочно не упасть быстро и глубоко. Но ее не хватает заполнить дыру в бюджете, т.е. в конечном итоге эмиссия - это результирующая (дефицита бюджета - западной помощи), на которую нужно ориентироваться. Увеличение денежной массы на фоне снижения ЗВР думаю всем понятный фактор.
Насчет трансферов - я учел их в %, без учета денег гастарбайтеров нужно было бы считать падение экспорта как 65%+. Да и сами доходы гастарбайтеров сейчас будут нивелированы тем, что из страны выехало 3млн мам с детьми, которых нужно там кормить, они работать не будут. Плюс сами айтишники сейчас заводить деньги не хотят.
Короче спорить не хочу, даже курс называть не хочу. Каждый думает своей головой и верит в лучшее.
А вв можете показать этот расчет на калькуляторе или простой эксель-файл. Кого не прошу - все сливаются, а я никак не могу понять эти расчеты. То проценты сюда, то проценты туда - и всегда одна зрада.
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alfredhaos
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:45
alfredhaos написав:
А вв можете показать этот расчет на калькуляторе или простой эксель-файл. Кого не прошу - все сливаются, а я никак не могу понять эти расчеты. То проценты сюда, то проценты туда - и всегда одна зрада.
Я тоже зраду разводить не хочу. Все будет хорошо, просто не скоро. Сейчас НБУ ограничил импорт критически важными статьями и импорт действительно упал (хотя судя по всему все тут же нашли лазейку в услугах). Возможно, НБУ сможет держать такой контроль дотаточно долго.
Формула простая как двери и не факт что правильная. В 2021 было 81млрд экспорта против 84млрд импорта = курс условно 28. При прочих равных, без учета западных траншей (а они будут), если не изменится денежная масса (а она изменится): если экспорт становится 45млрд, а импорт, допустим, остается на предыдущем уровне, равновесный курс будет 28*84/45. Другими словами, курс должен увеличиться вдвое, чтобы импортеры смогли купить вдвое меньше валютной выручки от упавшего вдвое экспорта.
По импорту вопросов много, т.к. да, с одной стороны покупательская способность людей снизится и это уменьшит часть спроса. С другой, в структуре нашего импорта очень много критических статей (минимум 50%) - лекарства, ГСМ, газ, запчасти, транспорт и т.д. Инфляция в долларе 8% в год, по энергоресурсам гораздо выше. Плюс безпошлинный ввоз авто. Плюс огромные потребности армии сейчас в различном оборудовании. Потеря собственных НПЗ - покупка дорогих ГСМ в Европе. И т.д.
Востаннє редагувалось ulanusa1
в Вів 07 чер, 2022 22:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:46
prodigy написав: ulanusa1 написав:
увеличении импорта хотя бы на 15%.
по сравнению с тем периодом, когда он практически остановился (кроме критического)
думаю, что никакого увеличения импорта быть не должно
10 млн женщин, детей, стариков ...а также блатных ( депутатов, спорсменов и тд)
уже выехало
каждый 3й потерял работу и или получил сокращение зарплаты на 40-50%
и на какие шиши народ кинется покупать импорт, до многих уже дошло(правда через ноги),
что война не на месяц (а в лучшем варианте на год-полтора), и совсем не факт, что после победы у всех будет не просто работа (а только такое о которой можно мечтать)
рост курса с 34 до 38 считаю загоном и спекуляцией (с попыткой создать панику на валютном рынке)
смотрю свои записи за май
12 мая -1долл 33,8грн
21 мая 1долл 37,8 грн
курс рванул после публикации новости о том, что НБУ разрешит банкам отойти от курса 29,55
и что ? ракета
на фронте вроде бы за ту неделю были успехи в Харьковской области вышли на гос.границу
вывод: качнули и развели лохов (оленей), к тому же "ыскперды" тут же заявили -курс 40 не за горами
К Новому году увидим
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antey1969
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Додано: Вів 07 чер, 2022 22:51
Искатель написав:
Сорри за оффтоп, но знаю, что эту ветку читает много людей.
Случайно узнал, что одна знакомая с ребенком сейчас в Германии (беженцы из Чернигова).
У нее на руках карта Аваля (то есть Райффайзена).
Поинтересовалась, в каких банкоматах лучше снять евро наличные (карта тоже в евро).
Немцы за жилье хотят наличку.
Может, кто подскажет.
Спасибо заранее.
Без разницы в каком банкомате. Но лучше бы у нее была гривневая карта приват или моно.
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Kravec_5
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Додано: Вів 07 чер, 2022 23:13
Zebra написав: alfredhaos написав:
А зачем вы покупаете по 35.10? Выписали приговор своему кошельку?
Ежемесячно сжигается 7% ЗВР - скупайтесь глупцы
Прямо сейчас?
ИМХО, должно усохнуть примерно до 33.
Что не отменяет, впрочем, генеральный курс, о чем так много было уже сказано
А propos. Андрей П. из К., привет)
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Додано: Вів 07 чер, 2022 23:20
Искатель написав:
Сорри за оффтоп, но знаю, что эту ветку читает много людей.
В сюда было бы лучше: viewtopic.php?p=5440154#p5440154
И там тоже людей не мало.
Kravec_5 написав: Искатель написав:
Поинтересовалась, в каких банкоматах лучше снять евро наличные (карта тоже в евро).
Без разницы в каком банкомате. Но лучше бы у нее была гривневая карта приват или моно.
А что такого хорошего в гривневой карте против евровой кроме неуверенности в курсе завтрашнего дня? Конечно, есть шанс нарваться на конвертацию евро-гривна-евро вместо прямого платежа, но это очень запущенный случай.
А, ну ещё есть момент, что Моня белую гривневую выпускает Visa (в справке написано, что может быть разных систем, но мне выбора не предложил), поэтому при оплате в евро по-идее конвертация должна идти через доллар. Впрочем, судя по курсу, почему-то не идёт, т.е. снимают ровно по указанному в приложении курсу евро.
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moveton
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