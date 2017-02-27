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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9573957495759576
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 23:20

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн

Не наколядували. Слабенько віншували. :mrgreen:
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  #<1 ... 9573957495759576
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