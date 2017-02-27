Додано: Сер 08 чер, 2022 00:49

Zebra написав: факт №1. факт №1.

Ну, десь половина з цих "фактів" не зовсім коректна чи маніпулятивна, а інша половина не має відношення до курсу валют взагалі.Виплати зарплат у гривні – на війні це завжди копійки на тлі решти, головні витрати – це техніка та боєприпаси, нам вже поставлено більше, ніж у нас є старого на даний момент, а буде ще і набагато більше – хоча процеси ці нешвидкі, особливо по ленд-лізу. Але темпи передачі статистично тільки збільшуються(і далеко не все публічно), всі ці "захід вас кинув" то дешеві іпсо. Таке ж іпсо від раші - що вони нарощують нападалку (яку "оборонку"?), за фактом вони продовжують виснажуватися технично, кожен день.До сотні на день десь гинуть так, але це теж ні про що, порівняно з іншими факторами смертності, це максимум 0.008% від популяції на місяць. Плюс кількість людей або інфраструктури при поточному безробітті взагалі не впливає особливо на ВВП. А ось зміна структура економіки впливає, що більше ми інтегруємося в Європу (навіть у плані торгового балансу), тим стабільніша внутрішня валюта.Труба качає і буде качати ще багато років, але доходи від транзиту це теж ніщо в порівнянні з тим, що заходить від заходу, там за прикидками річні суми будуть на пару порядків(!) більше. Заблоковані ассети та рахунки рашці по репарациям нам ще навіть не почали передавати, це теж справа не одного року.Це все не скасовує, що курс до кінця року може бути 40-50 легко, (а може бути і 29). Але тактичні просування на фронті туди-сюди у вигляді кількох містечок тут теж ні на що не впливають.