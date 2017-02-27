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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 23:20
Сибарит написав:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 809 659 788,97 грн
Не наколядували. Слабенько віншували.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 23:56
prodigy написав:
курс рванул после публикации новости о том, что НБУ разрешит банкам отойти от курса 29,55
и что ? ракета
на фронте вроде бы за ту неделю были успехи в Харьковской области вышли на гос.границу
вывод: качнули и развели лохов (оленей), к тому же "ыскперды" тут же заявили -курс 40 не за горами
факт №1. Ежемесячно военным только на одни зарплаты уходит 50-60 млрд грн.
факт №2. За месяц сжигается 7% ЗВР.
факт №3. Война продолжается, ни одна из сторон не намекает даже о прекращении огня... хотя бы это... прекращение огня...
факт №4. Оборонная промышленность не может производить достаточно вооружения, а оборонная помощь извне иссякает, в то же время рашка наращивает свою оборонку.
факт №5. Урожай будет значительно меньше, возможно в 2 раза.
факт №6. Учетная ставка 25% - привет банкопад 2.0
факт №7. Ежедневно погибает 60-100 человек, или 2400-3000 мобилизованных трудоспособного возраста.
факт №8. Ежедневно разрушается от артбострелов несколько предприятий или прочей инфраструктуры, не говоря уже о жилом фонде.
факт №9. Дефицит топлива даже рыночные цены не могут нормализовать.
факт №10. Транзит газа стремится к полному прекращению.
не сложно сделать вывод - гривне п...а
патриот не должен обнулиться, патриот должен сберечь свои деньги - сохранив и приумножив их, он сможет поддержать армию, волонтеров, либо в последствии по окончанию войны ему будет что инвестировать
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Додано: Сер 08 чер, 2022 00:03
Investor_K написав:
Что плохого в том, что asti проявляет заботу о баксе путем его нахомячивания?
У asti половина денег осталась (находится(?)) в гривневых ОВГЗ, с него (asti) станется!
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Додано: Сер 08 чер, 2022 00:49
Zebra написав:
факт №1.
Ну, десь половина з цих "фактів" не зовсім коректна чи маніпулятивна, а інша половина не має відношення до курсу валют взагалі.
Виплати зарплат у гривні – на війні це завжди копійки на тлі решти, головні витрати – це техніка та боєприпаси, нам вже поставлено більше, ніж у нас є старого на даний момент, а буде ще і набагато більше – хоча процеси ці нешвидкі, особливо по ленд-лізу. Але темпи передачі статистично тільки збільшуються(і далеко не все публічно), всі ці "захід вас кинув" то дешеві іпсо. Таке ж іпсо від раші - що вони нарощують нападалку (яку "оборонку"?), за фактом вони продовжують виснажуватися технично, кожен день.
До сотні на день десь гинуть так, але це теж ні про що, порівняно з іншими факторами смертності, це максимум 0.008% від популяції на місяць. Плюс кількість людей або інфраструктури при поточному безробітті взагалі не впливає особливо на ВВП. А ось зміна структура економіки впливає, що більше ми інтегруємося в Європу (навіть у плані торгового балансу), тим стабільніша внутрішня валюта.
Труба качає і буде качати ще багато років, але доходи від транзиту це теж ніщо в порівнянні з тим, що заходить від заходу, там за прикидками річні суми будуть на пару порядків(!) більше. Заблоковані ассети та рахунки рашці по репарациям нам ще навіть не почали передавати, це теж справа не одного року.
Це все не скасовує, що курс до кінця року може бути 40-50 легко, (а може бути і 29). Але тактичні просування на фронті туди-сюди у вигляді кількох містечок тут теж ні на що не впливають.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 01:14
zerocool написав:
Виплати зарплат у гривні – на війні це завжди копійки на тлі решти, головні витрати – це техніка та боєприпаси, нам вже поставлено більше, ніж у нас є старого на даний момент, а буде ще і набагато більше – хоча процеси ці нешвидкі, особливо по ленд-лізу. Але темпи передачі статистично тільки збільшуються(і далеко не все публічно), всі ці "захід вас кинув" то дешеві іпсо. Таке ж іпсо від раші - що вони нарощують нападалку (яку "оборонку"?), за фактом вони продовжують виснажуватися технично, кожен день.
До сотні на день десь гинуть так, але це теж ні про що, порівняно з іншими факторами смертності, це максимум 0.008% від популяції на місяць. Плюс кількість людей або інфраструктури при поточному безробітті взагалі не впливає особливо на ВВП. А ось зміна структура економіки впливає, що більше ми інтегруємося в Європу (навіть у плані торгового балансу), тим стабільніша внутрішня валюта.
Труба качає і буде качати ще багато років, але доходи від транзиту це теж ніщо в порівнянні з тим, що заходить від заходу, там за прикидками річні суми будуть на пару порядків(!) більше. Заблоковані ассети та рахунки рашці по репарациям нам ще навіть не почали передавати, це теж справа не одного року.
Це все не скасовує, що курс до кінця року може бути 40-50 легко, (а може бути і 29). Але тактичні просування на фронті туди-сюди у вигляді кількох містечок тут теж ні на що не впливають.
1. Віськова допомога в умовах війни це витратний ресурс. Багато техніки і озброєння, що нам поставити - вже використано/втрачено.
2. Гарантій у безкінечності військової допомоги немає. Заходу вже набридає, що у нього клянчать танки і бронетехніку. Нам починають натякати, щоб ми відмовилися від територій. Тобто безкоштовний сир буває тільки у мишоловках.
3. До сотні загиблих на день, це не похибка у популяції, це до пів мільйона вбитих та покалічених чоловіків, а також тих хто пройде полон - найбільш працездатного віку, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться до "припинення вогню".
4. Європа вже зачиняє двері і ніякий ЕС нам не світить - нам дали це зрозуміти, знову заговорили про "віддалену перспективу".
5. Ніхто нам гроші Рашки не віддасть - або висунуть умову - передачу Рашці территорій, а вона має добровільно відмовитися від власних резервів - тільки тоді. Багато грошей Януковича хтось повернув? Не пітайтє іллюзій.
6. Вже під час війни ведуться політичні ігрища, населення знову не може розрізнити хто є хто.
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2
Додано: Сер 08 чер, 2022 04:05
Zebra написав:
Заходу вже набридає, що у нього клянчать танки і бронетехніку. Нам починають натякати, щоб ми відмовилися від територій.
Багато Ви знаєте, які на Заході настрої. З запоребрикового телевізора.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 07:09
alfredhaos написав: ulanusa1 написав:
...
Западная помощь конечно поможет краткосрочно не упасть быстро и глубоко. Но ее не хватает заполнить дыру в бюджете, т.е. в конечном итоге эмиссия - это результирующая (дефицита бюджета - западной помощи), на которую нужно ориентироваться. Увеличение денежной массы на фоне снижения ЗВР думаю всем понятный фактор.
Насчет трансферов - я учел их в %, без учета денег гастарбайтеров нужно было бы считать падение экспорта как 65%+. Да и сами доходы гастарбайтеров сейчас будут нивелированы тем, что из страны выехало 3млн мам с детьми, которых нужно там кормить, они работать не будут. Плюс сами айтишники сейчас заводить деньги не хотят.
Короче спорить не хочу, даже курс называть не хочу. Каждый думает своей головой и верит в лучшее.
А вв можете показать этот расчет на калькуляторе или простой эксель-файл
. Кого не прошу - все сливаются, а я никак не могу понять эти расчеты. То проценты сюда, то проценты туда - и всегда одна зрада.
нет таких расчетов, поэтому их никто и не показывает.
во-первых, эти зависимости нелинейны, эти все факторы показывают тренды, но какая будет результирующая этих факторов - вопрос, потому что факторов намного больше, их десятки - а не один, два, три...
во-вторых, эти указанные выше факторы влияют на курс очень опосредованно. есть более близкие к курсу факторы.
но общий тренд - на рост доллара в текущий момент, возврата до меньше 30 не будет
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Додано: Сер 08 чер, 2022 07:18
zerocool написав: Zebra написав:
факт №1.
Ну, десь половина з цих "фактів" не зовсім коректна чи маніпулятивна, а інша половина не має відношення до курсу валют взагалі.
Виплати зарплат у гривні – на війні це завжди копійки на тлі решти, головні витрати – це техніка та боєприпаси, нам вже поставлено більше, ніж у нас є старого на даний момент, а буде ще і набагато більше – хоча процеси ці нешвидкі, особливо по ленд-лізу. Але темпи передачі статистично тільки збільшуються(і далеко не все публічно), всі ці "захід вас кинув" то дешеві іпсо. Таке ж іпсо від раші - що вони нарощують нападалку (яку "оборонку"?), за фактом вони продовжують виснажуватися технично, кожен день.
До сотні на день десь гинуть так, але це теж ні про що, порівняно з іншими факторами смертності, це максимум 0.008% від популяції на місяць. Плюс кількість людей або інфраструктури при поточному безробітті взагалі не впливає особливо на ВВП. А ось зміна структура економіки впливає, що більше ми інтегруємося в Європу (навіть у плані торгового балансу), тим стабільніша внутрішня валюта.
Труба качає і буде качати ще багато років, але доходи від транзиту це теж ніщо в порівнянні з тим, що заходить від заходу, там за прикидками річні суми будуть на пару порядків(!) більше. Заблоковані ассети та рахунки рашці по репарациям нам ще навіть не почали передавати, це теж справа не одного року.
Це все не скасовує, що курс до кінця року може бути 40-50 легко, (а може бути і 29
). Але тактичні просування на фронті туди-сюди у вигляді кількох містечок тут теж ні на що не впливають.
возврата к 29 не будет. или очень маловероятен.
давайте сделаем тоже очень грубый двухфакторный анализ. на начало войны денег было 800 ярдов. плановая эмиссия 400 ярдов до конца года. уже коэф-т 1,5. плюс падение экономики - давайте в 1,5 раза (вообще условность). вот коэф-т 2,25.
т.е курс за 60. или так любимый Зеброй
55. хохма, что может угадать
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