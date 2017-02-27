Не наколядували. Слабенько віншували.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 чер, 2022 23:20
Додано: Вів 07 чер, 2022 23:56
факт №1. Ежемесячно военным только на одни зарплаты уходит 50-60 млрд грн.
факт №2. За месяц сжигается 7% ЗВР.
факт №3. Война продолжается, ни одна из сторон не намекает даже о прекращении огня... хотя бы это... прекращение огня...
факт №4. Оборонная промышленность не может производить достаточно вооружения, а оборонная помощь извне иссякает, в то же время рашка наращивает свою оборонку.
факт №5. Урожай будет значительно меньше, возможно в 2 раза.
факт №6. Учетная ставка 25% - привет банкопад 2.0
факт №7. Ежедневно погибает 60-100 человек, или 2400-3000 мобилизованных трудоспособного возраста.
факт №8. Ежедневно разрушается от артбострелов несколько предприятий или прочей инфраструктуры, не говоря уже о жилом фонде.
факт №9. Дефицит топлива даже рыночные цены не могут нормализовать.
факт №10. Транзит газа стремится к полному прекращению.
не сложно сделать вывод - гривне п...а
патриот не должен обнулиться, патриот должен сберечь свои деньги - сохранив и приумножив их, он сможет поддержать армию, волонтеров, либо в последствии по окончанию войны ему будет что инвестировать
Додано: Сер 08 чер, 2022 00:03
Додано: Сер 08 чер, 2022 00:49
Ну, десь половина з цих "фактів" не зовсім коректна чи маніпулятивна, а інша половина не має відношення до курсу валют взагалі.
Виплати зарплат у гривні – на війні це завжди копійки на тлі решти, головні витрати – це техніка та боєприпаси, нам вже поставлено більше, ніж у нас є старого на даний момент, а буде ще і набагато більше – хоча процеси ці нешвидкі, особливо по ленд-лізу. Але темпи передачі статистично тільки збільшуються(і далеко не все публічно), всі ці "захід вас кинув" то дешеві іпсо. Таке ж іпсо від раші - що вони нарощують нападалку (яку "оборонку"?), за фактом вони продовжують виснажуватися технично, кожен день.
До сотні на день десь гинуть так, але це теж ні про що, порівняно з іншими факторами смертності, це максимум 0.008% від популяції на місяць. Плюс кількість людей або інфраструктури при поточному безробітті взагалі не впливає особливо на ВВП. А ось зміна структура економіки впливає, що більше ми інтегруємося в Європу (навіть у плані торгового балансу), тим стабільніша внутрішня валюта.
Труба качає і буде качати ще багато років, але доходи від транзиту це теж ніщо в порівнянні з тим, що заходить від заходу, там за прикидками річні суми будуть на пару порядків(!) більше. Заблоковані ассети та рахунки рашці по репарациям нам ще навіть не почали передавати, це теж справа не одного року.
Це все не скасовує, що курс до кінця року може бути 40-50 легко, (а може бути і 29). Але тактичні просування на фронті туди-сюди у вигляді кількох містечок тут теж ні на що не впливають.
Додано: Сер 08 чер, 2022 01:14
1. Віськова допомога в умовах війни це витратний ресурс. Багато техніки і озброєння, що нам поставити - вже використано/втрачено.
2. Гарантій у безкінечності військової допомоги немає. Заходу вже набридає, що у нього клянчать танки і бронетехніку. Нам починають натякати, щоб ми відмовилися від територій. Тобто безкоштовний сир буває тільки у мишоловках.
3. До сотні загиблих на день, це не похибка у популяції, це до пів мільйона вбитих та покалічених чоловіків, а також тих хто пройде полон - найбільш працездатного віку, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться до "припинення вогню".
4. Європа вже зачиняє двері і ніякий ЕС нам не світить - нам дали це зрозуміти, знову заговорили про "віддалену перспективу".
5. Ніхто нам гроші Рашки не віддасть - або висунуть умову - передачу Рашці территорій, а вона має добровільно відмовитися від власних резервів - тільки тоді. Багато грошей Януковича хтось повернув? Не пітайтє іллюзій.
6. Вже під час війни ведуться політичні ігрища, населення знову не може розрізнити хто є хто.
Додано: Сер 08 чер, 2022 04:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:09
нет таких расчетов, поэтому их никто и не показывает.
во-первых, эти зависимости нелинейны, эти все факторы показывают тренды, но какая будет результирующая этих факторов - вопрос, потому что факторов намного больше, их десятки - а не один, два, три...
во-вторых, эти указанные выше факторы влияют на курс очень опосредованно. есть более близкие к курсу факторы.
но общий тренд - на рост доллара в текущий момент, возврата до меньше 30 не будет
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:18
возврата к 29 не будет. или очень маловероятен.
давайте сделаем тоже очень грубый двухфакторный анализ. на начало войны денег было 800 ярдов. плановая эмиссия 400 ярдов до конца года. уже коэф-т 1,5. плюс падение экономики - давайте в 1,5 раза (вообще условность). вот коэф-т 2,25.
т.е курс за 60. или так любимый Зеброй 55. хохма, что может угадать
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:26
и скоро раша завоюет весь мир. Вам надо с ЛАДом харьковским подружится, он тоже верит в неиссякаемую мощь путина. Вы как то "забыли" что в марте армия рф стояла под Харьковом, Сумами и Черниговом, а сейчас их там нет. Наверное стало жалко жителей эих городов, вот и решили всю свою огневую мощь кинуть на Северодонецк, который с 1й попытки взять не получилось.
ну привет, безработные покупают еду, топливо, одежду, лекарства. ВВП учитывает эти рты. Под них тоже производятся товары и услуги. Для экономики не имеет особого значения сколько человек делает ввп , важно принцип распределения доходов, налогов и экономические свободы. Можете вы руками с головой легально заработать 5 копеек или для этого надо купить патент за 100500 млн. и получить разрешение, которое выдают не всем. ВВП может делать 1 человек, если для остальных ввести безусловный базовый доход какие проблемы?
товар не может стоить дороже денег. Это единственное уравнение которое влияет на курс гривны. Если у Саши с Машей есть 5 грн вы им не продадите конфет на 10. Сбережения съедают цены и безработица. Вот- вот покатится вниз весь импорт, кроме оружия и энергоносителей. Импортер не будет покупать товар с оборачиваемостью 1 год. Проще под 18% положить деньги на депозит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 чер, 2022 07:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 чер, 2022 07:47
Світовий банк надав майже 1.5 ярда долярчиків для виплати зарплат бюджетникам бувально вчора.
Нам транслюють істерики кремлівських банкротів, у нас все буде добре, просто треба набратися терпіння і молоти ті агресивні висери бензоколонки, з усіх боків.
До нового року у них буде нове старе життя як в кінці 80-хх, безробіття, дефіцити, зневіра до влади, злидні, шалена реальна інфляція, дуже серйозне падіння ввп, дуже багато загиблих і поранених, все те, чого вони бояться, бо замаячив 1917-й рік і ризик революції.
По курсу, мені здається, що зростання видихається, вже знову почали до підлоги дивитися)))
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