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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9574957595769577
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 07:48

Zebra
1. так, знищують стару, буде нова, краща і могутніша
2. Хто починає натякати, різні пуцінські шавки типу орбанів чи сербіїв? всі розуміють їх клоунську діяльність, а ви наче ні...
3. офіційні цифри не висвітлюються, засекречені, чому ви розганяєте паніку?
так, є жертви, не без цього, то вже пишіть раж ввійши в раж - тисячі десятки в день, слабо?
4. Європа двері відкрила і ми туди крокуємо, свої москальські наративи на своїх москалят-рашистів-колаборантів розповсюджуйте
5. Рано чи пізно парашка буде платити репарації, звісно не з бюджету, а із санкційних заморожених коштів, відповідні законопроекти вже обговорюються в США і Європі. І буде вона це робити НАБАГАТо довше ніж німаки...
6. Ігрища велись ведуться і будуть вестись. Наша задача - навчитись їх читати і нести зерно правди людям. А не дурь і чушь рашиську
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:14

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакету допомоги в розмірі $4 млрд доларів.
Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.

У банку зазначили що гроші будуть спрямовані, зокрема, «на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери».

Президент Світового банку Девід Мелпас зазначив, що банк «працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки» Україні, а також вживає заходів, щоб «допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту».
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 08:43

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edvardd
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