Zebra 1. так, знищують стару, буде нова, краща і могутніша 2. Хто починає натякати, різні пуцінські шавки типу орбанів чи сербіїв? всі розуміють їх клоунську діяльність, а ви наче ні... 3. офіційні цифри не висвітлюються, засекречені, чому ви розганяєте паніку? так, є жертви, не без цього, то вже пишіть раж ввійши в раж - тисячі десятки в день, слабо? 4. Європа двері відкрила і ми туди крокуємо, свої москальські наративи на своїх москалят-рашистів-колаборантів розповсюджуйте 5. Рано чи пізно парашка буде платити репарації, звісно не з бюджету, а із санкційних заморожених коштів, відповідні законопроекти вже обговорюються в США і Європі. І буде вона це робити НАБАГАТо довше ніж німаки... 6. Ігрища велись ведуться і будуть вестись. Наша задача - навчитись їх читати і нести зерно правди людям. А не дурь і чушь рашиську
Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакету допомоги в розмірі $4 млрд доларів. Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.
У банку зазначили що гроші будуть спрямовані, зокрема, «на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери».
Президент Світового банку Девід Мелпас зазначив, що банк «працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки» Україні, а також вживає заходів, щоб «допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту».