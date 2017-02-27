Zebra 1. так, знищують стару, буде нова, краща і могутніша 2. Хто починає натякати, різні пуцінські шавки типу орбанів чи сербіїв? всі розуміють їх клоунську діяльність, а ви наче ні... 3. офіційні цифри не висвітлюються, засекречені, чому ви розганяєте паніку? так, є жертви, не без цього, то вже пишіть раж ввійши в раж - тисячі десятки в день, слабо? 4. Європа двері відкрила і ми туди крокуємо, свої москальські наративи на своїх москалят-рашистів-колаборантів розповсюджуйте 5. Рано чи пізно парашка буде платити репарації, звісно не з бюджету, а із санкційних заморожених коштів, відповідні законопроекти вже обговорюються в США і Європі. І буде вона це робити НАБАГАТо довше ніж німаки... 6. Ігрища велись ведуться і будуть вестись. Наша задача - навчитись їх читати і нести зерно правди людям. А не дурь і чушь рашиську
Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі $1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакету допомоги в розмірі $4 млрд доларів. Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.
У банку зазначили що гроші будуть спрямовані, зокрема, «на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери».
Президент Світового банку Девід Мелпас зазначив, що банк «працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки» Україні, а також вживає заходів, щоб «допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту».
prodigy написав:и на какие шиши народ кинется покупать импорт
изменится структура импорта. Соль, гречка, макароны, уже видел импортную молочку в магазинах, колбасы, соки, мыло вообще всё импортное, топливо - 100% импорт и т.д. Будет как в 90х когда из украинских продуктов были хлеб и уксус. Помню польский майонез в стеклянных банках. Даже окорочка приезжали замороженные изза бугра. В остальном согласен год-два после войны будет не сладким.
Вітаю. Оскільки це стосується імпорту, а відповідно і валюти, дозволю собі прокоментувати ваші слова. Великий асортимент продуктів іноземного виробництва на полицях наших супермаркетів повязаний виключно із логістикою. Такі гіганти як АТБ, Сільпо та інші хочуть (закуповують) партії яких має вистачити на всі їхні магазини. Після початку війни вони просто фізично не могли опрацювати стільки інформації, щоб поставляти невеликі партії товарів українського виробництва у магазини своїх мереж. Зараз ситуація вирівнюється. Деякі виробництва (у кого контракти) перемістили в Західну частину України. Дехто відновив роботу. Наведу вам приклад. В невеликому магазинчику в мене в спальнику від початку повномасштабної війни майже завжди була вівсянка тих брендів до яких ми в сім'ї привикли. В той же час в жодному великому супермаркеті Франківська взагалі ніякої вівсянки не було. Резюме. Продукти в Україні виробляють. Загалом ці продукти чудової якості. Є проблема із маркетингом, логістикою та глобалізація ритейлу. Адже невеликому виробнику попасти на полиці того же АТБ - це просто не реально та економічно не доцільно. Споживачам потрібно розширити кругозір та виявити, що окрім великих супермаркетів на ринку присутні ще багато дрібних, нішевих магазинчиків. Так, там не купиш все в одному місці, але ж зараз і часи інші. Шукайте в цих магазинчиках товари які розкуповують та постійно підвозять і матимете да завжди свіжі продукти. І ще вам альтернативна точка зору.
Василь-Рівне написав:
vitaliian написав:Помню польский майонез в стеклянных банках.
Якби грамотні люди лише в скляних банках і купують ...
Маю вам сказати, що альтернативний варіант для грамотних людей, це зробити самому майонез за 5 хв. Всі інгредієнти для цього завжди на 100% є дома. (Олія, яйця, оцет, гірчиця або часник (кому що подобається))
Ф. 34,8/35,30 Вора прийом був дешевший на 30 коп. На моє ІМХО курс 35 має всі шанси стати для нас орієнтиром на найближчі місяці.
greenozon написав:Zebra 1. так, знищують стару, буде нова, краща і могутніша 2. Хто починає натякати, різні пуцінські шавки типу орбанів чи сербіїв? всі розуміють їх клоунську діяльність, а ви наче ні... 3. офіційні цифри не висвітлюються, засекречені, чому ви розганяєте паніку? так, є жертви, не без цього, то вже пишіть раж ввійши в раж - тисячі десятки в день, слабо? 4. Європа двері відкрила і ми туди крокуємо, свої москальські наративи на своїх москалят-рашистів-колаборантів розповсюджуйте 5. Рано чи пізно парашка буде платити репарації, звісно не з бюджету, а із санкційних заморожених коштів, відповідні законопроекти вже обговорюються в США і Європі. І буде вона це робити НАБАГАТо довше ніж німаки... 6. Ігрища велись ведуться і будуть вестись. Наша задача - навчитись їх читати і нести зерно правди людям. А не дурь і чушь рашиську
Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.
Zebra написав:Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.
При всій повазі, ви на форум несете "мантру", а не тверезу думку. Як відомо, годинник який не працює теж 2 рази на добу показує правильний час. Ваше "скупайтесь глупцы" на цьому форумі лунає роками. І якби не війна, то продовжувало би лунати. Так дивно читати похвалу вам від деяких форумчан, мовляв завдяки вам вони не втратили гроші. Це подібно до того як дякувати комусь за нагадування взяти парасолю коли на вулиці вже годину капає дрібний дощ. Щодо ваших арґументів, то вони мають місце бути. Але так само як у монети присутні аверс і реверс, так само ви висвітлюєте одну точку зору, але не картину загалом. Йде війна. При чому в Україні реальна, а в світі дипломатична між демократією та автократією. Наслідки спрогнозувати поки що не реально. І так, ті прогнози, що ви озвучуєте можуть бути реальністю, тому я і не пишу, шо ви говорите маячню. Маю претензії тільки що того як і з якою частотою ви про це нагадуєте. Моє шанування.