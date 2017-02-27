Додано: Сер 08 чер, 2022 09:30

vitaliian написав: prodigy написав: и на какие шиши народ кинется покупать импорт и на какие шиши народ кинется покупать импорт изменится структура импорта. Соль, гречка, макароны, уже видел импортную молочку в магазинах, колбасы, соки, мыло вообще всё импортное, топливо - 100% импорт и т.д. Будет как в 90х когда из украинских продуктов были хлеб и уксус. Помню польский майонез в стеклянных банках. Даже окорочка приезжали замороженные изза бугра. В остальном согласен год-два после войны будет не сладким. изменится структура импорта. Соль, гречка, макароны, уже видел импортную молочку в магазинах, колбасы, соки, мыло вообще всё импортное, топливо - 100% импорт и т.д.Помню польский майонез в стеклянных банках. Даже окорочка приезжали замороженные изза бугра. В остальном согласен год-два после войны будет не сладким.

Василь-Рівне написав: vitaliian написав: Помню польский майонез в стеклянных банках. Помню польский майонез в стеклянных банках.

Якби грамотні люди лише в скляних банках і купують ... Якби грамотні люди лише в скляних банках і купують ...

Вітаю.Оскільки це стосується імпорту, а відповідно і валюти, дозволю собі прокоментувати ваші слова.Великий асортимент продуктів іноземного виробництва на полицях наших супермаркетів повязаний виключно із логістикою. Такі гіганти як АТБ, Сільпо та інші хочуть (закуповують) партії яких має вистачити на всі їхні магазини. Після початку війни вони просто фізично не могли опрацювати стільки інформації, щоб поставляти невеликі партії товарів українського виробництва у магазини своїх мереж.Зараз ситуація вирівнюється. Деякі виробництва (у кого контракти) перемістили в Західну частину України. Дехто відновив роботу.Наведу вам приклад. В невеликому магазинчику в мене в спальнику від початку повномасштабної війни майже завжди була вівсянка тих брендів до яких ми в сім'ї привикли. В той же час в жодному великому супермаркеті Франківська взагалі ніякої вівсянки не було.Резюме.Продукти в Україні виробляють. Загалом ці продукти чудової якості. Є проблема із маркетингом, логістикою та глобалізація ритейлу. Адже невеликому виробнику попасти на полиці того же АТБ - це просто не реально та економічно не доцільно. Споживачам потрібно розширити кругозір та виявити, що окрім великих супермаркетів на ринку присутні ще багато дрібних, нішевих магазинчиків. Так, там не купиш все в одному місці, але ж зараз і часи інші. Шукайте в цих магазинчиках товари які розкуповують та постійно підвозять і матимете да завжди свіжі продукти.І ще вам альтернативна точка зору.Маю вам сказати, що альтернативний варіант для грамотних людей, це зробити самому майонез за 5 хв. Всі інгредієнти для цього завжди на 100% є дома. (Олія, яйця, оцет, гірчиця або часник (кому що подобається))Ф. 34,8/35,30 Вора прийом був дешевший на 30 коп. На моє ІМХО курс 35 має всі шанси стати для нас орієнтиром на найближчі місяці.