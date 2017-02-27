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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9576957795789579>
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:00

  Realist написав:
  Zebra написав:Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.

При всій повазі, ви на форум несете "мантру", а не тверезу думку.
Як відомо, годинник який не працює теж 2 рази на добу показує правильний час. Ваше "скупайтесь глупцы" на цьому форумі лунає роками. І якби не війна, то продовжувало би лунати.


Якби не війна, якби не війна... я тут вже роки 3 казав, що якщо з вуст Путіна лунає слово "Новоросія", значить він марить захопленням усього сходу та півдня. Нажаль більшість цих повідомлеть терлася. Спроба пробити коридор до Криму - це і є "Новоросія" в уявленні російських імперіалістів.

Тому не треба казати, що я не бачив до чого все йде, все було очевидно, окрім Denik'ів, та інших сомілітарків. Навіть зараз я кажу, що ми в програшному становищі, бо у Рашці зараз нарощується оборонна промисловість, вони налаштовані на війну та захоплення ще більших територій - а у нас фактично тільки західна допомога і боєприпаси, якщо нам поставлять умови віддати все, що хоче путін, а ми відмовимося - ці боєприпаси фактично закінчаться і ні з чого буде стріляти.

Ось такі розклади малята. А все чому? Бо обрали владу, що будувала дороги, замість оборонки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:08

  Zebra написав:Навіть зараз я кажу, що ми в програшному становищі, бо у Рашці зараз нарощується оборонна промисловість...


Можете дати якісь посилання на інформацію про нарощення їх оборонки? Бо я бачила лише новини про скорочення :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець цього року - квітневий прогноз передбачав 15%.
"Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - сказав директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі.
За його словами, зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.
При цьому Світовий банк залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%. https://interfax.com.ua/news/economic/837747.html
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:17

  fler написав:
  Zebra написав:Навіть зараз я кажу, що ми в програшному становищі, бо у Рашці зараз нарощується оборонна промисловість...


Можете дати якісь посилання на інформацію про нарощення їх оборонки? Бо я бачила лише новини про скорочення :roll:

То ви мабуть новини від пана Геращенка бачили. Я бачу, як Рашка наступає безпілотниками, літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами, суднами, броньованою технікою власного виробництва і все це продовжує вироблятися. Ніяки санкції не зупинять це, окрім точкового руйнування. Треба бути реалістами, що на довгій дистанції у нас немає власного виробництва зброї і ми все більше впадаємо в залежність від західних партнерів, які почнуть нам диктувати умови в обмін на боєприпаси до наданої зброї.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 08 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:17

  Zebra написав:Бо обрали владу, що будувала дороги, замість оборонки.

А если бы вместо дорог начали вкладывать в оборонку, то путин не напал бы на 2-3 года раньше? Он же не обязан ждать 2022 года. Тогда было бы ни дорог, ни оборонки.
Востаннє редагувалось Витаха в Сер 08 чер, 2022 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:18

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:19

  Витаха написав:
  Zebra написав:Бо обрали владу, що будувала дороги, замість оборонки.

А если бы вместо дорог начали вкладывать в оборонку, то путин не напал бы на 2-3 года раньше?

2-3 года назад у Путина не было столько крылатых ракет калибр, не было безпилотников, не было столько солнцепеков, не было достаточного количества бронемашин с франзуцкой оптикой наведения, не было много чего из того, чем он сейчас атакует. Путин готовился к войне, мы строили им дороги. Занавес.

Хотя могли наклепать ракет Ольха, и сейчас было бы РСЗО собственного производства с дальностью до 500 км, можно даже по Москве было ухерачить в ответ, по всем точкам на территории Беларуси и Рашки откуда по нам херачат.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:21

  Zebra написав:Якби не війна, якби не війна... я тут вже роки 3 казав, що якщо з вуст Путіна лунає слово "Новоросія", значить він марить захопленням усього сходу та півдня.

Це лунало протягом 20+ років (відомі і ті, хто є ідеологами "концепції").
Дегенеративній тутешній "Иліті" було те нецікаво (мабуть через те, що мали та мають "запасні аеродроми").
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 12:59

  asti написав:
  odessit2007 написав:34.90-35.10/35.45-35.50
Ого, ниче се маржа! Жируєте... :)

Та, вже 20коп маржа, що означає - пішла робота в обидві сторони.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Військовий бюджет ріс з 2014 на 10-20 мільйонів грн щороку, незважаючи на те, хто влада і будували дороги чи ні, ці дані відкриті. Але, враховуючи те, що зробили з бюджетом ЗСУ та скільки зброї продали до 2014 (особливо в 2013, дані теж відкриті, це робили на очах) - я особисто приймаю як факт, що зроблено було те, що змогли. Так, цього виявилося недостатньо
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