Zebra написав:Я на форумі несу тверезу думку, щоб убезпечити читачів від збитків.
При всій повазі, ви на форум несете "мантру", а не тверезу думку. Як відомо, годинник який не працює теж 2 рази на добу показує правильний час. Ваше "скупайтесь глупцы" на цьому форумі лунає роками. І якби не війна, то продовжувало би лунати.
Якби не війна, якби не війна... я тут вже роки 3 казав, що якщо з вуст Путіна лунає слово "Новоросія", значить він марить захопленням усього сходу та півдня. Нажаль більшість цих повідомлеть терлася. Спроба пробити коридор до Криму - це і є "Новоросія" в уявленні російських імперіалістів.
Тому не треба казати, що я не бачив до чого все йде, все було очевидно, окрім Denik'ів, та інших сомілітарків. Навіть зараз я кажу, що ми в програшному становищі, бо у Рашці зараз нарощується оборонна промисловість, вони налаштовані на війну та захоплення ще більших територій - а у нас фактично тільки західна допомога і боєприпаси, якщо нам поставлять умови віддати все, що хоче путін, а ми відмовимося - ці боєприпаси фактично закінчаться і ні з чого буде стріляти.
Ось такі розклади малята. А все чому? Бо обрали владу, що будувала дороги, замість оборонки.
Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець цього року - квітневий прогноз передбачав 15%. "Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - сказав директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі. За його словами, зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку. При цьому Світовий банк залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%. https://interfax.com.ua/news/economic/837747.html
Zebra написав:Навіть зараз я кажу, що ми в програшному становищі, бо у Рашці зараз нарощується оборонна промисловість...
Можете дати якісь посилання на інформацію про нарощення їх оборонки? Бо я бачила лише новини про скорочення
То ви мабуть новини від пана Геращенка бачили. Я бачу, як Рашка наступає безпілотниками, літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами, суднами, броньованою технікою власного виробництва і все це продовжує вироблятися. Ніяки санкції не зупинять це, окрім точкового руйнування. Треба бути реалістами, що на довгій дистанції у нас немає власного виробництва зброї і ми все більше впадаємо в залежність від західних партнерів, які почнуть нам диктувати умови в обмін на боєприпаси до наданої зброї.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 08 чер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Бо обрали владу, що будувала дороги, замість оборонки.
А если бы вместо дорог начали вкладывать в оборонку, то путин не напал бы на 2-3 года раньше?
2-3 года назад у Путина не было столько крылатых ракет калибр, не было безпилотников, не было столько солнцепеков, не было достаточного количества бронемашин с франзуцкой оптикой наведения, не было много чего из того, чем он сейчас атакует. Путин готовился к войне, мы строили им дороги. Занавес.
Хотя могли наклепать ракет Ольха, и сейчас было бы РСЗО собственного производства с дальностью до 500 км, можно даже по Москве было ухерачить в ответ, по всем точкам на территории Беларуси и Рашки откуда по нам херачат.
Військовий бюджет ріс з 2014 на 10-20 мільйонів грн щороку, незважаючи на те, хто влада і будували дороги чи ні, ці дані відкриті. Але, враховуючи те, що зробили з бюджетом ЗСУ та скільки зброї продали до 2014 (особливо в 2013, дані теж відкриті, це робили на очах) - я особисто приймаю як факт, що зроблено було те, що змогли. Так, цього виявилося недостатньо